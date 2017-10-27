​По постановлению прокурора должностное лицо привлечено к административной ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований

Прокуратурой Кольского района проведена проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан в деятельности государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Кольская центральная районная больница».

Уставная деятельность учреждения осуществляется в том числе с использованием объекта недвижимого имущества - гаража общей площадью 336,8 кв.м.

Установлено, что в нарушение норм действующего законодательства на используемом под гаражом земельном участке навалом, вне специально обустроенных мест, осуществляется накопление отходов производства и потребления, состоящих из отходов металла, утерявших потребительские свойства автомобильных покрышек, разнородных древесных и иных строительных отходов.

Отходы производства и потребления сброшены на почвенный покров (грунт), не укрыты от воздействия атмосферных осадков и ветров, на площадках не предусмотрена обваловка и ливнестоки с очистными сооружениями, что негативное влияет на состояние окружающей среды и приводит к ее загрязнению.

Общая площадь несанкционированной свалки составляет 40 кв.м.

По результатам проверки прокурором района в отношении должностного лица ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами).

Постановление об административном правонарушении рассмотрено министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, вынесено решение о привлечении должностного лица к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.