9 августа загудят в городах сирены

9 августа с 10.00 до 12.00 будет проводиться комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) с включением средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения. При этом в городах региона будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженных с системой оповещения города, и другие технические средства.

Комплексная проверка будет проводиться в следующем порядке: 10.50 - передача речевого сообщения населению Мурманской области о начале комплексной проверки; в 11.00 - подача предупредительного сигнала «Внимание всем!»; в 11.40 - передача речевого сообщения населению Мурманской области о завершении комплексной проверки.