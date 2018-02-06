9 февраля в центре Мурманска будет запрещена парковка всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением совещания судей судов общей юрисдикции Мурманской области будет запрещена парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска, а при их отсутствии автотранспорта, принадлежащего: Мурманскому областному суду, Арбитражному суду Мурманской области, Северному флотскому военному суду, гарнизонным военным судам, районным и городским судам Мурманской области, прокурору Мурманской области, Управлению Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, Управлению ФСБ России по Мурманской области, Управлению МВД России по Мурманской области, управлению Судебного департамента в Мурманской области, главному федеральному инспектору по Мурманской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, министру юстиции Мурманской области с 00 до 17 часов 9 февраля:

– по ул. Октябрьской, от Флотского проезда до Рыбного проезда;

– по Рыбному проезду, от ул. Володарского до ул. Октябрьской;

–на площади перед домом № 13 по ул. Октябрьской.

Указанные участки будут освобождены от автотранспорта.