9 февраля в Мурманске пройдёт региональный старт «Лыжни России»
9 февраля Мурманская область в очередной раз присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Главные состязания состоятся в мурманской Долине Уюта – на старт выйдет около 1,5 тысячи лыжников. Программа мероприятия традиционно включает в себя забеги на
Муниципальные старты пройдут практически по всему региону, в том числе в отдаленных поселках, таких как п. Умба, п. Варзуга, пгт Зеленоборский.
Планируется что в Мурманской области участие в Лыжне России примет более 7000 человек.
А 10 февраля в рамках «Лыжни России» в Долине Уюта пройдёт акция ВФСК ГТО, которая будет включать в себя такие виды испытаний как бег на лыжах на 1, 2, 3 и