9 февраля в Мурманске пройдёт региональный старт «Лыжни России»

9 февраля Мурманская область в очередной раз присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Главные состязания состоятся в мурманской Долине Уюта – на старт выйдет около 1,5 тысячи лыжников. Программа мероприятия традиционно включает в себя забеги на 5 км (юноши и девушки 2001 г .р. и моложе) и 10 км (мужчины и женщины 2000 г .р. и старше). Дополнительно состоятся соревнования на дистанции 200 м среди дошкольников (без учёта времени) и забег на 1 км (почётные гости, семьи - 2 взрослых+ребёнок, все желающие). Среди семей-участниц будет определена семья-победитель, которая будет награждена специально подготовленным призом от представителей «Единой России».

Муниципальные старты пройдут практически по всему региону, в том числе в отдаленных поселках, таких как п. Умба, п. Варзуга, пгт Зеленоборский.

Планируется что в Мурманской области участие в Лыжне России примет более 7000 человек.