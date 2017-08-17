9 лет дали жителю Североморска за убийство своего знакомого во время пьянки

Североморским районным судом вынесен приговор жителю г. Североморска за совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 Уголовного кодекса РФ.

По результатам рассмотрения уголовного дела установлено, что в ходе совместного употребления алкоголя между подсудимым и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанёс своему знакомому кулаками и куском древесно-стружечной плиты не менее одиннадцати сильных ударов, из которых не менее семи - по голове.

В результате избиения потерпевшему были причинены телесные повреждения, повлекшие его смерть.

За совершение данного преступления виновному назначено судом наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.