9-летний самбист умер во время тренировки

Региональным управлением СКР возбуждено уголовное дело по факту смерти в городе Кировске малолетнего ребёнка.

По предварительной информации следствия, 12 января мальчику 2009 года рождения стало плохо в момент тренировочных занятий в секции по самбо. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи проводились реанимационные мероприятия, несмотря на которые, ребёнок скончался.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников школы и очевидцев.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), по факту смерти малолетнего ребенка в одной из школ города Кировска Мурманской области.

Расследование уголовного дела продолжается.