9 мая в областном центре состоится шествие «Бессмертный полк»

9 мая 2018 года в городе-герое Мурманске состоится традиционное шествие «Бессмертный полк».

Гражданам, желающим принять участие в шествии в составе организованной колонны, необходимо с 9.30 до 10.00 с портретами родственников – участников Великой Отечественной войны прибыть к месту построения колонны к зданию Правительства Мурманской области (проспект Ленина, 75¸ 3 подъезд – со стороны улицы Карла Маркса).

Для мурманчан, участвующих в шествии в составе организаций, предприятий и учреждений города Мурманска, местом сбора назначена площадь перед зданием конгресс-отеля «Меридиан», время сбора с 9.00 до 9.30.