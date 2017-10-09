9 октября в Сочи депутат регионального парламента Вячеслав Попов принял участие в совещании членов Морской коллегии при правительстве Российской Федерации

В центре внимания был вопрос обеспечения экологической безопасности морской деятельности. Вячеслав Попов подчеркнул, что принятая программа по утилизации затопленных кораблей на северо-западной части Кольского полуострова наряду с опытом других регионов была отмечена положительной оценкой.

Также обсуждался проект ежегодного доклада Президенту РФ «О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году и предложения по ее обеспечению».

Шла речь и о создании условий по разведке и добыче стратегических видов минерального сырья в Международном районе морского дна.