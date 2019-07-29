94-летнего ветерана Великой Отечественной войны камнем убила 18-летняя правнучка

Следственным отделом по г. Кандалакша возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ - разбой (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), в совершении которого подозревается обвиняемая в убийстве правнучка 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

В ходе комплекса проведённых следственных действий выявлено и установлено, что ночью 11 июля обвиняемая, с целью совершения убийства, сопряжённого с разбоем и последующего хищения денежных средств, вооружившись камнем, пришла в гости к прадеду. Находясь в квартире, 18-летняя злоумышленница нанесла ветерану многочисленные удары камнем по голове, в результате которых мужчина скончался на месте. Не найдя денежных средств, обвиняемая скрылась.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.