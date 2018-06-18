А «лодыри» голосуют против!

Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация труда России стала инициатором сбора подписей под петицией на сайте Change.org с требованием к Президенту РФ Владимиру Путину и правительству не повышать пенсионный возраст.

В отличие от многих других инициатив, эта тема легла на благодатную почву. В своем возмущении готовящейся реформой объединились даже непримиримые враги - сторонники и противники присоединения Крыма, судя по реакции соцсетей. Поэтому за считанные дни авторам инициативы удалось собрать 1038298 подписей на данную минуту.

Петиция адресована сразу и президенту, и правительству России, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации. Авторы инициативы указали в сопроводительном тексте, что российские граждане, представители профсоюзов и общественных организаций считают, что для повышения пенсионного возраста сейчас нет оснований. При этом в петиции говорится, что недостаток денег в Пенсионном фонде может быть восполнен иным способом.

В тексте отмечается, что данные Росстата говорят о том, что мужчины в регионах в основном не доживают до 65 лет. Следовательно, многие из них теперь так и не смогут дожить до пенсионного возраста, если его перенесут на уровень 65 лет для представителей сильного пола.

Авторы петиции считают, что дефицит денег в Пенсионном фонде происходит из-за того, что в России многие работающие получают доход в «серой» зоне, то есть не платят налогов. Там приводятся данные о том, что из 77 миллионов трудоспособного населения, регулярные страховые взносы поступают только на 43,5 миллиона работников. При этом около 10 триллионов рублей крутятся в теневом фонде, из-за чего в ПФР не поступает 2,2 трлн рублей.

Профсоюзы считают, что при выводе всех работников в легальную зону дефицита Пенсионного фонда не будет. В связи с этим петиция призывает власти заняться именно борьбой с неофициальной занятостью.