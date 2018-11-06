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Мурманская область. Арктика06.11.18 09:20

А мужики-то ещё не знают! В России могут ограничить число точек по продаже алкоголя

В два с половиной раза могут сократить количество магазинов по продаже алкоголя и табакам в России. Как пишет газета «Известия», это составит примерно 50 розничных точек на 100 тысяч человек.

Экспертный совет при российском кабинете министров предложил установить такой лимит в зависимости от численности населения региона либо его площади.

Речь об этом идёт в отзыве на проект «Укрепление общественного здоровья», этот документ является частью национального проекта «Демография».

Цель такого предложения — повышение средней продолжительности жизни граждан РФ до 80 лет к 2030 году.

Чтобы добиться этой цели, считают в правительстве страны, в том числе необходимо сократить потребление населением спиртного и сигарет. При этом ценовые, временные и пространственные ограничения считают авботы инициативы одними из самых эффективных методов для достижения этой цели.

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