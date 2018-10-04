А на мясокомбинате работникам не доплачивают!

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска на основании обращения гражданина проведена проверка исполнения трудового законодательства организацией, осуществляющей производство мясной продукции. В результате проверки было установлено, что данной организацией допущены нарушения требований ст.ст. 133, 315 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которыми месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы в Мурманской области.

Так, в организации, осуществляющей производство мясной продукции заработная плата за период январь-май 2018 года составляла ниже минимального размера оплаты труда перед 14 работниками в общей сумме 151020 рублей.

По результатам проверки прокуратурой округа вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, в отношении должностного лица и юридического лица организации, которое направлено для рассмотрения в пределах компетенции в Государственную инспекцию труда по Мурманской области.

Кроме того, в целях повышения размера оплаты труда работников и выплаты недоначисленных денежных средств, прокуратурой округа руководителю организации внесено представление об устранении нарушений требований трудового законодательства, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры округа.