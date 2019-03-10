А сегодня воскресенье, наше кончилось веселье

В этом году праздничные мероприятия в столице Заполярья растянулись на два дня: 9 марта угощали блинами на разных площадках во всех округах областного центра, а в воскресенье народные гулянья развернулись на главной городской площади Пять Углов.

Центром праздника в Ленинском округе стал новый детский городок «Сказка». Все желающие смогли принять участие в «Блинной эстафете», а для самых юных гостей праздника была организована праздничная программа с участием веселых аниматоров. Любители народных песен, танцев и масленичных обрядов стали свидетелями творческих выступлений коллективов Дома культуры Ленинского округа и мастер – класса по декоративно-прикладному искусству.

– Отрадно, что в Мурманске чтят традиции, заложенные предыдущими поколениями,– отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин. – Мурманчане вместе с детьми приходят на открытые площадки - такие, как городок «Сказка», чтобы весело и с пользой провести время всей семьей.

Главные же торжества состоялись в воскресенье. Ненастная погода не отпугнула мурманчан, все собравшиеся на площади Пять Углов стали свидетелями яркого и незабываемого шоу.

– Каждый год мы традиционно участвуем в масленичных гуляньях, рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – Это хороший, объединяющий праздник для всей семьи.

В этом году на главной городской площади каждый сумел найти занятие по душе. Помимо традиционных масленичных угощений, были развернуты разнообразные зоны активности: «Уличный театр», «Русский керлинг», «Лазертаг» и другие. Самые ловкие и сильные смогли принять участие в традиционном спортивном празднике «Родной двор – родной город».

– Очень приятно видеть радостные лица мурманчан, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова. – Мы все вместе рады приходу весны и никакая погода не лишит нас праздничного и доброго настроения.

Гулянья продолжились театрализованным концертом с участием лучших творческих коллективов города, завершился праздник шествием и запуском чучела Масленицы в небо.