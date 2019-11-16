«А снег идёт, а снег идёт» - региональный штаб по наведению порядка в ЖКХ держит на контроле ситуацию с уборкой снега в муниципалитетах

Оперативный штаб по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований региона держит на постоянном контроле ситуацию с уборкой снега в муниципалитетах. Очередное заседание штаба в режиме видеоконференции сегодня провел заместитель губернатора Евгений Никора.

Одной из задач было проверить исполнение поручения об инвентаризации наличия кадров и техники, а также заключенных договоров со сторонними организациями на очистку снега во дворах, на кровлях и междворовых проездах.

«Ряд управляющих организаций не справляются со взятыми обязательствами, и мы сейчас пытаемся разобраться – почему. По ряду управляющих компаний мы уже получили информацию, что людей, а также машин недостаточно, поэтому необходимо усиление. Нам необходимо, чтобы дороги и дворы были почищены, а снег на кровлях не угрожал здоровью и жизни граждан», – подчеркнул Евгений Никора.

Представители ряда муниципальных администраций по видеосвязи отчитались о своей работе в данной сфере. Выяснились болевые точки, намечен ряд мер по решению проблемных вопросов.