А вы улыбайтесь - в 2020 году в Мурманской области начнётся внедрение централизованной системы видеонаблюдения

Обеспечение безопасности на территории региона в День знаний 1 сентября и в единый день голосования 8 сентября стало основной темой повестки дня заседания антитеррористической комиссии Мурманской области, прошедшего 20 августа под председательством врио губернатора Андрея Чибиса.

8 сентября в Мурманской области пройдут выборы губернатора региона, а также 15 муниципальных избирательных кампаний, в том числе выборы в Мурманский городской совет. Подготовку и проведение выборов обеспечивают избирательная комиссия Мурманской области, 17 территориальных избирательных комиссий и 412 участковых избирательных комиссий. Будут образованы 21 временная участковая избирательная комиссия в местах временного пребывания избирателей и воинских частях, а также порядка 164 комиссий на судах, находящихся в плавании.

Как сообщил председатель облизбиркома Антон Богомолов, особое внимание будет уделено обеспечению избирательных прав инвалидов и пожилых северян. Идёт работа по переносу всех избирательных участков на первые этажи зданий. Слабовидящим гражданам на участках будут предоставлены специальные средства.

Правопорядок на избирательных участках будут обеспечивать около 1350 полицейских. Также к этой работе будут привлекаться сотрудники Росгвардии, ЧОПов, народные дружинники и общественники. Все стационарные участки будут оборудованы металлодетекторами. Помещения и прилегающие территории заранее обследуют кинологи с собаками.

Не менее важным вопросом является обеспечение безопасности образовательных учреждений 1 сентября. По словам министра образования и науки Мурманской области Ирины Ковширы, на сегодняшний день практически все школы области оборудованы системами видеонаблюдения и обнесены ограждениями. Школы в Мурманске, Мончегорске, Кировске, Апатитах и Полярных Зорях на 100% укомплектованы охранниками – сотрудниками ЧОПов. В тех образовательных учреждениях, которые не заключили договоры с ЧОПами, на входе дежурят сотрудники самих учреждений.

В ходе обсуждения вопросов глава Мурманской области Андрей Чибис сделал особый акцент на необходимости оснащения всех без исключения избирательных участков системами видеонаблюдения. В этом контексте врио губернатора информировал коллег, что в планах правительства области – развитие централизованной системы видеонаблюдения в масштабах всего региона.

«У нас в плане стоит активизация этой работы в 2020 году. Система будет внедряться с видеоаналитикой, а в ключевых точках – с технологией распознавания лиц. Опыт такой в нашей стране за последние два года накоплен большой, прежде всего, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. В этом смысле не нужно ничего изобретать, а надо тиражировать лучшие практики. Мы очень активно будем двигаться в этом направлении», – подчеркнул Андрей Чибис.

Помимо этого, глава области отдельно поднял тему брошенных на улицах автомобилей. По мнению врио губернатора, бесхозные машины – потенциальный источник опасности и просто показатель низкого качества жизни. АТК поручено проработать пути решения этой проблемы.