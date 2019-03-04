Абсолютным чемпионом III открытого международного турнира по интеллектуальным играм «Кубок Арктики» стала команда «Северо-Западный слон»

Завершился III открытый международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». В течение двух дней 60 команд из России и Белоруссии боролись за звание победителя.

В этом году мурманский турнир привлек внимание большого количества сильных команд. Десять из них входят в первую сотню рейтинга Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Выше всех — ростовская «Тачанка» и питерские «Призраки Коши», они в рейтинге на шестом и одиннадцатом месте соответственно. А вот самая титулованная мурманская команда «Норманны» эту сотню замыкает.

— Опыт показывает, что такие турниры пользуются популярностью, с каждым годом увеличивается не только количество заявок, шире становится и география участников, — отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. — А это значит, что Мурманск становится ещё более интересен нашим соседям как организатор крупных мероприятий.

— Отрадно, что сегодня интеллектуальные игры интересны не только студентам и взрослым, в них принимают участие и школьные команды. Движение «Что? Где? Когда?» есть во многих школах нашего города. Очень ценно, что ребята сами проявляют инициативу, — поделилась депутат Совета депутатов города Мурманска, директор МБОУ СОШ № 5 города Мурманска Ирина Ускова. — Городские власти всегда поддерживают проекты, способные объединить людей разных возрастов, разных увлечений. И сегодняшний турнир — отличный пример.

В этом году турнир вышел на международный уровень, что даёт «Кубку Арктики» право претендовать на получение статуса этапа чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?».

Абсолютным чемпионом турнира стала команда «Северо-Западный слон» (г. Москва).