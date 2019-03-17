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Мурманская область. Арктика17.03.19 08:55

Абсолютным чемпионом мира по ледяному плаванию среди мужчин стал болгарин Петар Стойчев, у женщин лучший результат показала спортсменка Алис Фатум из Германии

Вчера вечером  состоялось одно из самых масштабных спортивных мероприятий в истории Мурманска. Участников III Чемпионата мира и I Кубка Арктики по ледяному плаванию ждал настоящий праздник, который они разделили с мурманчанами и гостями города на площади Пять Углов. Сотни жителей заполярной столицы пришли на центральную площадь, чтобы поприветствовать спортсменов из разных уголков мира, которые парадом прошествовали по сцене, и поздравить победителей.

– Давайте все вместе поблагодарим наших гостей, которые прибыли на соревнования из 32 стран мира и различных городов России, – обратился к собравшимся депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер. – Для нас особенно ценен тот факт, что Мурманск стал настоящим центром ледяного плавания для всего мирового сообщества.

Горожане и гости областного центра смогли увидеть выступления мурманских художественных коллективов, шоу группы барабанщиков «Драм Тайм» из Санкт-Петербурга и другие яркие творческие номера.

– Наш город славится своими спортивными традициями, а состязания по плаванию в ледяной воде уже стали традиционными для заполярной столицы, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Уверен, что все спортсмены в эти замечательные весенние дни почувствовали радушие и теплоту сердец жителей столицы Заполярья.

Абсолютным чемпионом мира среди мужчин стал представитель Болгарии Петар Стойчев, у женщин лучший результат показала представитель Германии Алис Фатум. Победители получили кубки, а также звание чемпионов планеты по ледяному плаванию. Стоит отметить, что бронзовым призером соревнований стал мурманчанин Владислав Сапожников.

Праздничная программа завершилась песней « Вода, лёд и пламень» в исполнении заслуженного артиста России Сергея Избаша в сопровождении шоу театра огня «Ифрит».

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Zviygincew
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Секатор
16.03.19 17:13
Самая отстойная профессия - журналистика. Ни одно уважающее издание о ш***е Берковой не напишет. Ознакамливайтесь. Опубликуете, или нет, мне по ...... * - купюры внесла редакция.
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