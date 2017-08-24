Абсолютным лидером по росту грузооборота является Мурманский порт

С начала 2017 года морские порты страны увеличили перевалку на 10%, сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

Арктические порты никогда не были крупнейшими в России по объёму грузооборота, но перевалка в этом бассейне стабильно растёт на протяжении уже нескольких лет. В этом году через Арктику прошло на 78% больше грузов, чем за январь-июль прошлого года. Рост перевалки во многом стал возможен благодаря развитию инфраструктуры Мурманского порта: в прошлом году здесь начал работать перевалочный комплекс «Норд» мощностью 12 млн тонн нефти в год, был модернизирован сухогрузный терминал. Планируется, что к 2020 году перевалка в Мурманске вырастет до 80 млн тонн: сегодня на базе Мурманского транспортного узла создаётся круглогодичный глубоководный порт с новыми терминалами для перевалки нефти и угля, который сможет принимать суда дедвейтом до 300 тысяч тонн, сообщает 1prime.ru.