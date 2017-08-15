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Мурманская область. Арктика15.08.17 10:43

Абсолютным победителем Первенства Мурманской области по парусному спорту стал Роман Молчановский

С 11 по 14 августа в Мончегорске прошло Первенство Мурманской области по парусному спорту, посвященное Дню физкультурника - 2017. В соревнованиях принимали участие самые юные яхтсмены Мурманской области на яхтах класса «Оптимист», среди которых в зачёте среди мальчиков первое место занял Роман Молчановский, вторым стал Даниил Соколов, третье место у Игоря Куликова - все ребята являются облучающимися МБУ ДО СДЮСШОР 1 (г.Мончегорск).

В дополнительном  зачёте среди девочек первой стала - Левина Таисия ( МБУ ДО СДЮСШОР1, г.Мончегорск) второй стала представительница города Заполярный - Пинешко Варвара.

Абсолютным победителем в этом классе стал Молчановский Роман. 

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в  соревнованиях принимали участие яхты класса «Кадет» . По итогам 5 гонок победителем стал экипаж в составе Крайнюченко Павла и Полисадова Ивана, вторым стал экипаж в составе Боброва Дмитрия и Анащенко Тимофея, третьем стал экипаж Юшкова Владимира и Горлова Александра - все ребята являются облучающимися МБУ ДО СДЮСШОР1 города Мончегорска.

Впереди любителей  парусного спорта  ждёт Открытый лично-командный Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок луча» - 2017, который пройдёт с 24 по 27 августа на том же месте в Мончегорске.

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