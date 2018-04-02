С 30 марта по 1 апреля в Ледовом дворце Оленегорска прошли соревнования по фигурному катанию на коньках 58 Праздника Севера учащихся. 24 медали разыграли 60 юных фигуристов из 4 муниципальных образований Мурманской области: городов Мурманска, Оленегорска, Апатиты, ЗАТО г. Североморск и приглашенных команд: Санкт-Петербурга, Республики Карелии, городов Петрозаводска и Кондопоги.

Абсолютными чемпионами соревнований по фигурному катанию на коньках 58 Праздника Севера учащихся стали мурманские спортсмены: Вероника Виноградова и Матвей Сильвестров, выступавшие по программе 2 спортивного разряда; Алина Прохорова и Владислав Копылов, выступавшие по программе 1 спортивного разряда и Евгенов Тимофей - по программе КМС, а также Василий Белый из Санкт-Петербурга, Валерия Боброва из города Апатиты и Виолетта Шипаева из города Петрозаводска, выступавшие по программе КМС.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в командном первенстве победу одержала команда города Мурманска, второе место у команды города Кондопоги Республики Карелия, третье – у команды города Петрозаводска Республики Карелия.