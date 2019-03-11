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Мурманская область. Арктика11.03.19 09:30

Администрацией Ловозерского района не ведётся реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов

Прокуратурой Ловозерского района выявлены нарушения законодательства в деятельности районной администрации. Контролирующим органом установлено, что в нарушение требований федеральных законов «Об отходах производства и потребления» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» администрацией Ловозерского района не ведётся реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Ловозеро Ловозерского района, а сами места для накопления отходов не созданы.

Указанные факты создают предпосылки для образования несанкционированных мусорных свалок и для загрязнения окружающей природной среды.

В связи с выявленными нарушениями закона главе администрации внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры района.

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