Администрации всех муниципальных образований Мурманской области отдали распоряжения о подаче отопления в жилой фонд

Сегодняшнее оперативное совещание в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун начала с вопроса о начале отопительного сезона. Глава региона отметила, что с 28 августа в плановом порядке к теплу по всей области подключены социальные учреждения. При этом из тёплых школ и детских садов дети приходят в холодные квартиры, простужаются и болеют. Такие письма всё чаще стали появляться в губернаторской почте.

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский, уже подключены к отоплению дома в Апатитах, Кировске, Кольском районе. На сегодня даны распоряжения от всех администраций – теперь дело за управляющими компаниями.

Марина Ковтун поручила руководству муниципалитетов взять под особый контроль работу управляющих компаний по наладке теплоснабжения жилого фонда, чтобы тепло поступало во все дома и без сбоев.