Администрация города Апатиты открыла свои кабинеты для участников акции «Один день в новом месте»

Администрация города Апатиты присоединилась к акции «Один день в новом месте». Организатором акции выступило региональное Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям. Каждому молодому человеку Мурманской области, исходя из его интереса, предоставлялась возможность посетить в июне одну из организаций, с которой ему было бы интересно познакомиться или в будущем поработать.

К работе органов местного самоуправления города Апатиты выразили интерес члены молодёжного Совета города Апатиты.

В 9 часов 29 июня участники акции побывали на ежедневном аппаратном совещании главы администрации, а затем направились на рабочие места.

Кудрявцева Валерия на один день побывала в роли главы администрации (фото), Охапкина Валерия заняла кресло заместителя главы администрации, а Кириллова Анна примерила на себя должность начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации.

День выдался насыщенным. Дублеры ознакомились с работой администрации города изнутри, а некоторые даже приняли участие в рабочих совещаниях.