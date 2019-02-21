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Мурманская область. Арктика21.02.19 19:30

Администрация города-героя чествует ветеранов войны и труда

Вспомнить былые годы, пообщаться друг с другом и снова пережить чувства радости Победы - в Мурманске состоялась традиционная встреча ветеранов Великой Отечественной войны. Воспитанники Первомайского дома культуры подготовили праздничный концерт для защитников Отечества.

Песню про то, как красив Мурманск, ветераны знают наизусть. Они же помнят, какой ценой отстояли город и какие трудности,  и лишения пришлось им пережить, чтобы восстановить заполярную столицу. В преддверии 23 февраля защитники Отечества надели бесценные медали и собрались на торжественную встречу, организованную при поддержке Игоря Мораря. «Наш город-герой получил это почётное звание благодаря нашим ветеранам, которые отстояли его, восстанавливали, строили, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Поэтому первые слова благодарности звучат  от руководства города, от депутатов».

Сегодня ветераны принимают активное участие в патриотическом воспитании молодёжи. Несмотря на почётный возраст, они посещают все городские праздники, ходят в школы и рассказывают ребятам о войне, о подвигах, о боевых товарищах.

«Это всеобъемлющий праздник и не только мужчин, этот праздник и женщин, потому что они -  это такой хороший эмоциональный фон для защитника Отечества, - поздравляет ветеранов Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска пятого созыва. - Сегодняшняя встреча с ветеранами Великой Отечественной войны Первомайского округа города Мурманска – это  способ и возможность сказать слова благодарности старшему поколению, заверить их, что молодое поколение продолжает их традиции».

В торжественной обстановке  Совет ветеранов Великой Отечественной войны и труда Первомайского округа города Мурманска наградили памятным знаком общественной организации  «Мурманск – город-герой» за отличие в патриотическом воспитании молодёжи.

 

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