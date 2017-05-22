Администрация города Мурманска отметила участие Мурманского колледжа искусств в проекте «Студенческая среда»

В администрации Октябрьского округа города Мурманска были подведены итоги и награждены победители городского студенческого конкурса «Студент года» и проекта «Студенческая среда». Собравшихся приветствовали глава муниципального образования города Мурманска Дмитрий Филиппов и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Участие Мурманского колледжа искусств в проекте «Студенческая среда» отмечено благодарностью председателя комитета по социальной поддержке взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи Т. Печкарёвой.

Благодарностью главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева за личный вклад в развитие студенческого самоуправления в области воспитательной работы и содействие в реализации социально-значимых проектов на территории города Мурманска отмечена деятельность заместитель директора Мурманского колледжа искусств по воспитательной работе Юлии Ворониной.