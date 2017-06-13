Администрация гп.Молочный израсходовала более миллиона рублей на очистку реки Кола от нефтепродуктов

Прокуратурой Кольского района совместно с Североморско-Кольским межрайонным отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Баренцево–Беломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству была проведена проверка по факту загрязнения в районе посёлка Молочный материалами нефтепродуктов водного объекта – реки Кола, в которую заходит сёмга.

Как установлено в ходе проверки, материалы нефтепродуктов попадали в реку Кола по ручью, который находится через дорогу от бывшего государственного предприятия «Мурмансксельхозхимия». На территории бывшего предприятия имеются подземные резервуары - «Нефтеловушки», в которых скопились нефтепродукты.

В период с 19 по 20 мая этого года силами администрации муниципального образования гп.Молочный совместно с администрацией Кольского района с привлечением специализированной организации предприняты меры по устранению последствий выброса указанных нефтепродуктов в водный объект: произведена очистка поверхности реки Кола и откачка нефтепродуктов из резервуаров бывшего предприятия «Мурмансксельхозхимия», с поверхности собрано около двух тонн нефтепродуктов.

На устранение последствий загрязнения водного объекта из бюджета муниципального образования гп.Молочный израсходовано более миллиона рублей.

Материалы проверки направлены прокурором начальнику ОМВД России по Кольскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам рассмотрения указанных выше материалов прокурорской проверки начальником ОД ОМВД России по Кольскому району вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица по ч.1 ст.250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству).