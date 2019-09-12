Администрация Кольского района – лидер I-II этапов мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований Мурманской области в 2019 году

Министерством финансов Мурманской области проведён II этап мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований. В ходе данного этапа оценивались показатели, отражающие открытость данных по годовым отчётам об исполнении бюджетов муниципальных образований за 2018 год.

Была проведена оценка публикации на сайте муниципального образования в сети Интернет информации по годовому отчёту об исполнении бюджета за 2018 год; публикации сведений о плановых и фактических результатах деятельности муниципальных учреждений на официальном сайте www.bus.gov.ru; размещения в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», разработанной на основе годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год; общественного участия во II квартале текущего финансового года.

По итогам первых двух этапов лидируют следующие муниципальные образования: Кольский район (78 баллов); г. Мурманск и г. Апатиты с подведомственной территорией (76 баллов); ЗАТО г.Североморск (74 балла); г. Оленегорск с подведомственной территорией, ЗАТО Александровск и Кандалакшский район (72 балла).