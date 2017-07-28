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Мурманская область. Арктика28.07.17 09:16

Администрация Ковдорского района «пригрела» Свидетелей Иеговы

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка соблюдения законодательства об использовании муниципального имущества, а также законодательства о противодействии экстремизму при распоряжении муниципальным имуществом.

Установлено, что 2 июня 2016 года между комитетом по управлению муниципальным имуществом Ковдорского района и Местной религиозной организацией Свидетелей Иеговы «Апатиты» был заключен договор аренды нежилого помещения, согласно которому арендодатель передаёт, а арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение, расположенное в одном из зданий города Ковдор. Договор заключен на срок с 31 декабря 2016 года по 30 декабря 2017 года.

В свою очередь, решением Верховного Суда РФ от 20.04.2017 религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в её структуру местные религиозные организации ликвидированы, деятельность названной организации прекращена.

Поводом к обращению в суд о признании деятельности рассматриваемой организации незаконной явилось то, что она осуществляет свою деятельность, том числе с нарушением требований федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Правовым последствием признания централизованной религиозной организации экстремистской является запрет её деятельности в Российской Федерации.

Управлением Министерства юстиции РФ на основании указанного решения суда из ЕГРЮЛ исключены сведения о местных религиозных организациях Свидетелей Иеговы, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области.

Однако, как показала проверка, до настоящего времени рассматриваемый договор аренды муниципального имущества не расторгнут. Более того, исходя из п.1.1 рассматриваемого договора аренды организация использует предоставленное в аренду помещение для проведения встреч религиозной группы.

Из анализа решения Верховного Суда РФ следует, что деятельность местных религиозных организаций попадает под признаки экстремистской, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что муниципальное помещение используется религиозной группой для экстремистской деятельности, что является недопустимым.

По результатам проверки прокуратурой района начальнику КУМИ Ковдорского района внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле в прокуратуре района.

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