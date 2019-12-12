Администрация Мурманска присматривается к новому игроку на жилищном рынке

Вчера избранный глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил придомовые территории, которые находятся под управлением ООО «Управляющая компания Мурманской области». Всего организация обслуживает 35 адресов в областном центре.

Напомним, областная УК приступила к своим обязанностям 1 декабря. Круглосуточно работает аварийно-диспетчерская служба, а всего в организации трудится около 50 специалистов.

– Новая жилищная компания взяла под свой контроль наиболее проблемные дома, в которых не справлялись со своими обязанностями предыдущие управляющие организации, – отметил Евгений Никора. – Будем надеяться, что на жилищном рынке появился новый достойный игрок, который повысит уровень конкуренции и заставит жилищников более качественно относиться к своим обязанностям.

По итогам сегодняшней проверки было обследовано три двора. Особых нареканий в адрес жилищников не возникло. Кровли чистятся от наледи, придомовая зона очищена от снега.

– Мы провели встречи с жителями домов, находящимися под нашим управлением, выявили основные проблемные участки и разработали план работы, – рассказал директор ООО «Управляющая компания Мурманской области» Александр Самохин.

Напомним, рейды по контролю за работой управляющих организаций регулярно проводятся во всех округах Мурманска. В них принимают участие представители администрации города и депутаты Совета депутатов.