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Мурманская область. Арктика11.11.17 06:50

Администрация Печенгского района, оставив жителей Никеля без тепла и горячей воды, нарушила нормы жилищного законодательства

Прокуратурой Печенгского района приняты меры прокурорского реагирования в отношении администрации муниципального образования Печенгского района.

9 ноября в 0 часов 00 минут на участке между ул.Дорожников, 2 – просп. Гвардейский,  39 в городском поселении Никель был остановлен подающий трубопровод, произведено отключение горячего водоснабжения и отопления в шесть многоквартирных домах №№ 33, 35, 37, 39, 26а и 26 по просп. Гвардейскому и детском учреждении – детский сад № 7. Запуск теплосети, возобновление горячего водоснабжения в жилой фонд и на объект инфраструктуры было произведено 10 ноября в 7 часов 30 минут (спустя 31 час после отключения), запитка системы теплоснабжения в 9 часов (спустя 33 часа после отключения).

По данному факту прокуратурой района по указанию прокурора области Василия Щербакова проведена проверка соблюдения жилищного законодательства в части обеспечения горячим водоснабжением и отоплением многоквартирных домов в муниципальном образовании городское поселение Никель.

В ходе проверки установлено, что в нарушение положений федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.п. 4, 14 приложения № 1 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах», утвержденных постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 6 мая 2011 г. № 354, органом местного самоуправления – администрацией муниципального образования Печенгский район не в полной мере принимаются меры для организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения.

Так, 24 сентября текущего года по результатам аукциона на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 13 сентября между отделом строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Печенгский район и ООО «Абрис» (г.Санкт-Петербург, руководитель Черемных А.Н.) был заключён контракт на проведение капитального ремонта по замене участков трубопровода теплоснабжения в п.Никель на сумму 2174733,35 рубля.

Работы на участке трубопровода ул. Дорожников,  2 – просп. Гвардейский,  39 в срок выполнены не были, каких-либо мер к подрядчику администрацией муниципального образования Печенгский район не принималось. Отсутствие контроля со стороны администрации муниципального образования Печенгский район за ходом ремонтных работ повлекло нарушение норм жилищного законодательства, а также прав граждан на благоприятные и безопасные условия жизни.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы администрации муниципального образования Печенгского района внесено представление об устранении нарушений закона.

 

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