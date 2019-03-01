Администрация пгт.Никель плохо подготовилась к зиме - прокуратура

В январе и феврале 2019 года на территории муниципального образования городское поселение Никель произошло несколько аварий на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения. Например, в это время произошло отключение холодного водоснабжения и водоотведения в связи с перемерзанием трубопроводов в домах № 17 по ул. Мира (проведены работы по установке дублирующего трубопровода), № 5 по ул. Пионерская.

9 февраля в многоквартирных домах № 6 по ул. Бредова, № 9, 11, 13/11, 16 и 19/9 по ул. Печенгская Никеля была остановлена работа холодного водоснабжения и водоотведения в связи с перемерзанием трубопровода. А 29 января была остановлена подача горячего водоснабжения и отопления в многоквартирном доме № 37 по просп. Гвардейскому Никеля.

По данным фактам прокуратурой района проведена проверка. При этом были установлены нарушения норм жилищного законодательства – ст. 3 федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.п. 1, 4, 8, 14 приложения № 1 постановления правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

По данным фактам в адрес МУП «Сети Никеля» и АО «Мурманэнергосбыт» внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Кроме того, администрацией муниципального образования Печенгский район за последние три года планами мероприятий подготовки к следующему отопительному сезону не предусматривались замены квартальных, магистральных трубопроводов, срок эксплуатации которых истёк. Работы в основном проводятся на тех тепловых сетях, которые не прошли гидравлического испытания на прочность и плотность. Отсутствие контроля и непринятие мер со стороны администрации муниципального образования Печенгский район по исполнению полномочий по организации в границах поселения Никель электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, переданных администрацией городского поселения Никель в рамках Соглашения о передачи полномочий, предусмотренного ч. 4 ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 25.07.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» повлекли не только нарушение требований жилищного законодательства, но и жилищных прав граждан, проживающих в пгт. Никель.

По выявленным нарушениям закона в адрес главы администрации муниципального образования Печенгский район также внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.