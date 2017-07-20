Администрация разыскивает владельцев мемориальных досок и стелы

Управление Ленинского административного округа администрации города Мурманска разместило объявление, в котором просит владельца мемориальных досок, расположенных на домах №№ 33/2 и 47 по улице Лобова, а также стелы с надписью «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945», установленной на пересечении улиц Чумбарова-Лучинского и Аскольдовцев, в течение месяца представить правоустанавливающие документы на объекты.

При отсутствии заявленных прав будет решаться вопрос о передаче мемориальных досок и стелы в муниципальную собственность.

Если посмотреть на мемориальную доску, посвящённую Герою Советского Союза Александру Андрееву, то однозначно можно говорить, что она была вывешена работниками 35-го СРЗ, где трудился в своё время Александр Васильевич