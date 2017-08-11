Администрацию Печенгского района и Никеля заставляют убрать мусор перед скотомогильником

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка по обращению председателя комитета по ветеринарии Мурманской области в ходе которой было установлено, что на земельном участке, прилегающем к объекту повышенной опасности - сибиреязвенному скотомогильнику (захоронению трупов животных, павших от сибирской язвы – споровой инфекции, опасной для человека), расположенному в пгт.Никель, образована несанкционированная свалка строительного мусора и отходов производства.

Таким образом, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории сибиреязвенного захоронения обслуживающий персонал не смог бы оперативно доставить необходимое оборудование для устранения причин угрозы распространения особо опасного заболевания.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой в Печенгский районный суд было направлено исковое заявление об обязании администрации муниципального образования Печенгский район и администрации муниципального образования городское поселение Никель устранить несанкционированную свалку, препятствующую свободному доступу к сибиреязвенному скотомогильнику.