Администрацию сп. Алакуртти уличили в бездействии

Прокуратурой города Кандалакша проведена проверка по вопросу непринятия администрацией сельского поселения Алакуртти мер по проведению открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами. Во время её было установлено, что в 2015 году администрацией сельского поселения проводился открытый конкурс по отбору управляющей организации в отношении 23 многоквартирных домов.

По результатам проведения конкурса между ООО «УК «Феникс» и администрацией сп. Алакуртти был заключен договор управления указанными многоквартирными домами от 2.06.2015. В период времени с 22.05.2015 по 27.06.2016 обслуживание данных многоквартирных домов осуществляла данная организация.

1 августа 2016года договор управления многоквартирными домами был расторгнут. С этого времени администрацией сп. Алакуртти не приняты меры по проведению открытого конкурса на право заключения договора управления указанными домами.

В связи с этим прокурором города в Кандалакшский районный суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации сп. Алакуртти, выразившееся в длительном непринятии мер по проведению открытого конкурса и обязании администрации Алакуртти в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить допущенное нарушение закона, путем проведения открытого конкурса на право заключения договора управления.

Решением Кандалакшского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.