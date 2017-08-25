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Мурманская область. Арктика25.08.17 11:55

Администратор бильярдного клуба обокрала родное заведение на 107 тысяч рублей

В полицию Мурманска с заявлением о хищении денежных средств обратилось руководство бильярдного клуба, расположенного по улице Свердлова. Директор клуба рассказала полицейским, что в ночное время неизвестное лицо проникло в помещение, выбив входную дверь бильярдного клуба, после чего из кассы были похищены денежные средства в сумме 1900 рублей. По словам женщины, в хищении денег она подозревает администратора заведения.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, на которых было видно, что к хищению действительно причастна администратор клуба.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску установили и задержали подозреваемую – ранее судимую за кражу и незаконный оборот наркотиков 32-летнюю местную жительницу. 

Задержанная призналась в краже, пояснив, что попала в трудную жизненную ситуацию и ей понадобились деньги.  В течение месяца она, воспользовавшись тем, что директор клуба находился в отпуске, похищала из кассы клуба денежные средства. В какой-то момент ей снова понадобились деньги, но ключи от входной двери в клуб имелись только у охранника заведения. Тогда злоумышленница решила позвать своего знакомого, который выломал дверь, обманув его тем, что ключи от заведения она потеряла. Знакомый, по словам подозреваемой, не знал, что она похищает денежные средства из кассы.

В ходе ревизии установлено, что общий ущерб, причиненный администратором клуба заведению, составил более 107 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по фактам краж возбуждены и расследуются уголовные дела. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенные денежные средства она уже потратила.

 

 

 

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Последние комментарии

Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
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Очень печальное известие.
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Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
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