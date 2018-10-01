«Адмирал Макаров» ошвартовался в Мурманском морском торговом порту

На причале № 2 Мурманского морского торгового порта на прошлой неделе ошвартовался линейный дизель-электрический ледокол «Адмирал Макаров». Судно прибыло в порт приписки для проведения планового ремонта в рамках промежуточного освидетельствования.

С года своей постройки ледокол был в эксплуатации у Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». В декабре 2017 года «Адмирал Макаров» был передан Мурманскому филиалу для оказания услуг и выполнения коммерческих работ в Западном секторе Арктики. Такое решение было принято в целях оптимизации использования ледокольного флота в связи определением арктического направления Президентом РФ как приоритетного.

За 43 года своей работы судно участвовало в таких масштабных операциях как спасение серых китов на Аляске в 1988 году и освобождение пятнадцати судов, застрявших во льдах Охотского моря в 2011 году.