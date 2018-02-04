Адмирал Николай Евменов, командующий СФ, провёл строевой смотр участников парада, посвящённого 100-летию РККА
Командующий Краснознамённым Северным флотом адмирал Николай Евменов вчера провёл строевой смотр участников военного парада, приуроченного к 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии, который состоится в городе Северомроске 23 февраля.
Адмирал Николай Евменов проверил подгонку исторической формы одежды военнослужащих и поручил командирам всех уровней сократить время тренировок на открытом воздухе при низких температурах и внимательно следить за самочувствием и утеплённостью личного состава.
В тренировках, проходящих на территории причального фронта соединения десантных кораблей в Североморске, принимают участие более 800 военнослужащих из основных объединений и соединений, а также штаба Северного флота. Из них сформированы 12 парадных расчётов.
Военнослужащие одеты в зимнюю форму одежды, которая была на штате Красной армии и флота во время Гражданской и Великой Отечественной войны.
23 февраля парадным строем пройдут красноармейцы в серых шинелях и будёновках, вооружённые легендарной трёхлинейной винтовкой системы Мосина, экипажи первых кораблей флотилии Северного Ледовитого океана: линкора «Чесма», легендарного крейсера «Варяг» и крейсера «Аскольд», морские пехотинцы, лыжники, стрелки и автоматчики, лётчики и танкисты, сапёры и медсёстры.
В параде также примет участие взвод собак. Во время Великой Отечественной войны четвероногие друзья человека широко применялись в минно-подрывном деле. Легендарная немецкая овчарка Джульбарс, обнаружившая более 7 тысяч мин и снарядов, была награждена медалью «За боевые заслуги» и приняла участие в Параде Победы 1945 года в Москве. Неоправившегося после ранения пса пронесли по Красной площади на кителе Верховного Главнокомандующего маршала Иосифа Сталина, приводит исторический факт пресс-служба Северного флота.
Комментарии
А День Военно-Морского Флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента России В. Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации». В советской России этот профессиональный праздник был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». И как памятный день в Вооруженных силах уже Российской Федерации он был установлен вышеуказанным Указом Президента России В.Путина также на последнее воскресенье июля.
30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть». Этот день и принято считать Днём основания Российского военно-морского флота.
Если только этот парад вписать в рамки праздничных мероприятий в честь 80-летия Мурманской области. Но опять как-то не прёт 80 и 100 лет, современная капиталистическая Россия и Красная армия. Фигня какая-то.