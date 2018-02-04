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Мурманская область. Арктика04.02.18 07:00

Адмирал Николай Евменов, командующий СФ, провёл строевой смотр участников парада, посвящённого 100-летию РККА

Командующий Краснознамённым Северным флотом адмирал Николай Евменов вчера провёл строевой смотр участников военного парада, приуроченного к 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии, который состоится в городе Северомроске 23 февраля.

Адмирал Николай Евменов проверил подгонку исторической формы одежды военнослужащих и поручил командирам всех уровней сократить время тренировок на открытом воздухе при низких температурах и внимательно следить за самочувствием и утеплённостью личного состава.

В тренировках, проходящих на территории причального фронта соединения десантных кораблей в Североморске, принимают участие более 800 военнослужащих из основных объединений и соединений, а также штаба Северного флота. Из них сформированы 12 парадных расчётов.

Военнослужащие одеты в зимнюю форму одежды, которая была на штате Красной армии и флота во время Гражданской и Великой Отечественной войны.

23 февраля парадным строем пройдут красноармейцы в серых шинелях и будёновках, вооружённые легендарной трёхлинейной винтовкой системы Мосина, экипажи первых кораблей флотилии Северного Ледовитого океана: линкора «Чесма», легендарного крейсера «Варяг» и крейсера «Аскольд», морские пехотинцы, лыжники, стрелки и автоматчики, лётчики и танкисты, сапёры и медсёстры.

В параде также примет участие взвод собак. Во время Великой Отечественной войны четвероногие друзья человека широко применялись в минно-подрывном деле. Легендарная немецкая овчарка Джульбарс, обнаружившая более 7 тысяч мин и снарядов, была награждена медалью «За боевые заслуги» и приняла участие в Параде Победы 1945 года в Москве. Неоправившегося после ранения пса пронесли по Красной площади на кителе Верховного Главнокомандующего маршала Иосифа Сталина, приводит исторический факт пресс-служба Северного флота.

Комментарии

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№ 204.02.18 14:40 - FynjyTИ, правда, какая-то подозрительная возня. Удивительно, что наш Северный флот уцепился за 100-летие РККА. День Северного флота ВМФ отмечается 1 июня в честь создания Северного флота в 1933 году, который является самым молодым из всех военных флотов страны.
А День Военно-Морского Флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля на основании Указа Президента России В. Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации». В советской России этот профессиональный праздник был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». И как памятный день в Вооруженных силах уже Российской Федерации он был установлен вышеуказанным Указом Президента России В.Путина также на последнее воскресенье июля.
30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть». Этот день и принято считать Днём основания Российского военно-морского флота.
Если только этот парад вписать в рамки праздничных мероприятий в честь 80-летия Мурманской области. Но опять как-то не прёт 80 и 100 лет, современная капиталистическая Россия и Красная армия. Фигня какая-то.
№ 104.02.18 14:23 - Василий П.Что-то уж больно серьёзно готовятся отметить 100-летие Красной армии! Не Путина ли ждут на Северном флоте?
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Последние комментарии

FynjyT
04.02.18 14:40
И, правда, какая-то подозрительная возня. Удивительно, что наш Северный флот уцепился за 100-летие РККА. День Северного флота ВМФ отмечается 1 июня в честь создания Северного флота в 1933 году, которы
Комментарий к новости:Адмирал Николай Евменов, командующий СФ, провёл строевой смотр участников парада, посвящённого 100-летию РККА
Василий П.
04.02.18 14:23
Что-то уж больно серьёзно готовятся отметить 100-летие Красной армии! Не Путина ли ждут на Северном флоте?
Комментарий к новости:Адмирал Николай Евменов, командующий СФ, провёл строевой смотр участников парада, посвящённого 100-летию РККА
Ирина
31.01.18 11:18
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