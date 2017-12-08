Адмирал Николай Евменов выходит на лёд с клюшкой

Завтра, 9 декабря, на ледовом катке центра морской и физической подготовки в главной базе Северного флота Североморске пройдёт товарищеская встреча по хоккею с шайбой, в которой примет участие сборная управления и штаба Северного флота «К-21» во главе с её капитаном – командующим СФ вице-адмиралом Николаем Евменовым.

Субботний прогноз погоды обещает небольшой мороз. В процессе матча для зрителей и болельщиков будет работать полевая кухня с солдатской кашей и горячем чаем.

Неделю назад товарищеская встреча звёзд мирового хоккея и команды «К-21» завершилась со счётом 9:12 в пользу гостей.

В состав команды «Звёзды хоккея» (г.Москва) вошли прославленные звёзды советского и российского хоккея, неоднократные Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России, игроки КХЛ и НХЛ: Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Андрей Коваленко, Алексей Морозов, один из выдающихся джазовых саксофонистов современности, народный артист России Игорь Бутман, сообщает пресс-служба Северного флота.