«Адмиралтейские верфи» рассчитывают подписать с Росгидрометом контракт на строительство уникального судна для исследования Северного Ледовитого океана

Как сообщил гендиректор верфей Александр Бузаков, предприятие надеется в ближайший год заключить с Росгидрометом контракт на строительство судна для исследования Северного Ледовитого океана, на сегодня готов только эскизный проект судна.

«Проекта ещё нет, он вошёл в государственную программу социально-экономического развития Арктики. На сегодняшний день есть эскизный проект, и мы рассчитываем, что в следующем году будет разработан технический проект такого судна», - передает РИА «Новости» слова Бузакова.