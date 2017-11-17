Адвокатский подход прокуратуры в деле Шарконяна

Владелец маршруток Месроп Шанкоян отправился туда, где маршрутки не ходят, - в колонию общего режима. Мужчину обвинили в мошенничестве. Правда, по причине того, что Шанкоян был задержан сотрудниками ФСБ, довести преступление до конца он не смог.

Суд учёл особую общественную опасность его деяний и, вопреки несколько адвокатской просьбе прокуратуры «понять и простить» отца двоих несовершеннолетних детей, отправил Шанкояна за решётку на три года.

О подробностях этого судебного разбирательства журналисты «Арктик-ТВ» расскажут сегодня в 19.30 в выпуске новостей.