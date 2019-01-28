Аэропорт «Мурманск» начинает реконструкцию парковочного комплекса на привокзальной площади международного аэропорта «Мурманск». Об этом сегодня на оперативном совещании под руководством губернатора Марины Ковтун сообщил генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Андрей Осипов.

По словам руководителя аэропорта, подрядная организация, которая в течение 2019 года должна выполнить весь объем запланированных работ, уже определена. По результатам конкурса масштабным ремонтом парковочного комплекса займется фирма ООО «НИКО-Строй».

Также Андрей Осипов отметил, что договором предусмотрено строительство двух краткосрочных парковок общей вместимостью порядка 250 машиномест, из них 49 – для маломобильных групп населения. Появится и долгосрочная крытая парковка на 245 машиномест. Для сравнения, на сегодняшний день парковка аэропорта «Мурманск» вмещает 135 автомобилей.

При реконструкции пересмотрят организацию дорожного движения, появятся новые въезды и выезды. Проектом предусмотрена отдельная линия посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. Для разделения потоков перед въездом в аэропорт построят транспортное кольцо. Также на привокзальной площади аэропорта обновят пешеходные дорожки и тротуары с учетом соблюдения требований по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.

Как отметил генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск», реконструкция парковочного комплекса аэровокзала будет выполнена за счёт собственных средств компании. Общая сумма инвестиций составит более 234 млн рублей.

«Хорошо, что компания включила решение вопроса с парковкой в число главных приоритетов для инвестиций. Я надеюсь, подрядчик выдержит сроки, и к 2020 году аэропорт приобретёт нормальную парковку», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.