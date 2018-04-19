Аэропорт «Мурманск» приобрел перронный автобус

В рамках программы обновления спецтехники и оборудования, а также для улучшения качества обслуживания пассажиров международный аэропорт Мурманск приобрел новый перронный автобус МАЗ-171076.



Это низкопольный автобус, используемый для перевозки пассажиров по территории аэропорта. Общая ширина салона составляет более 3 м. Автобус оборудован 6 дверями - по 3 с каждой стороны. Высота пола составляет всего 30 см над уровнем дороги, что исключает необходимость наличия ступенек при входе.



Для комфорта пассажиров автобус оборудован тонированными стеклами со сдвижными форточками, системой принудительного изменения уровня пола и 6 крышными вентиляторами.



Всего аэропорт эксплуатирует 96 единиц техники и дальнейшая модернизация парка является важной составляющей и обязательным условием развития Международного аэропорта Мурманск.