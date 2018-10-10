Аэропорт Мурманск в списке кандидатов на дополнительное название

Великие имена России будут провожать пассажиров в небо и встречать на земле. 45 главным аэропортам России предлагают присвоить фамилии выдающихся соотечественников. И таким образом увековечить нашу космическую славу, литературу, музыку, научные открытия и тех, кем гордится страна. О смене привычных названий речи не идет, их собираются дополнить. В список кандидатов на присвоение дополнительного имени вошел и мурманский аэропорт.

Общественная палата Мурманской области поддержала инициативу Общественной палаты Российской Федерации о присвоении международным аэропортам страны имён великих соотечественников, тех, кто олицетворяет грандиозность, величие и славу России.

Член Общественных палат РФ и Мурманской области Юлия Величко: «Для начала будет выбрано всего 45 аэропортов, в том числе (отрадно отметить!), вошёл и Мурманск, аэропорт города Мурманска. Суть инициативы в том, чтобы не менять название полностью, а просто дополнять. Например, аэропорт такой-то, имени такого-то уважаемого человека».

Реализация проекта потребует внесения определённых изменений в действующие документы, поэтому для его реализации необходима поддержка правительства России.

Конкурсная процедура будет многоступенчатой. Сначала будет сформирован лонг-лист, затем шорт-лист. За название аэропорта смогут проголосовать исключительно жители того региона, где он расположен. Голоса из-за его пределов не засчитают. Имена знаменитостей из шорт-листа вынесут на рассмотрение правительства.

Полный список аэропортов, вошедших в проект «Великие имена России», озвучат 11 октября.