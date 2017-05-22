г.Апатиты

24 мая – 11.00

День славянской письменности и культуры. Пройдёт шествие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, и праздничные мероприятия у Храма Новомученников и Исповедников Российских.

г.Апатиты, Храм Новомученников и Исповедников Российских.

25 мая – 10.00

Пройдут праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года в общеобразовательных организациях города. 10.00 – 12.00 – торжественные линейки в школах; 14.00 – 14.15 – торжественное поздравление выпускников на пл. Ленина; 14.15 – 14.30 – шествие выпускников от пл. Ленина до АГДК им Егорова; 14.30 – 15.30 – праздничный концерт для выпускников на площади перед АГДК.

г.Апатиты, площадь Ленина.

г.Мурманск

22 мая - 11.00

Начало работы выставки «Звёздные войны». На выставке из частной коллекции Александра Петрова будут представлены коллекции фигурок, комиксов, плакатов, открыток из культовой фантастической саги «Звёздные войны».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж малый выставочный зал.

22 мая - 11.00

Литературно-музыкальный праздник «Добро пожаловать в Эгнерлэнд», посвященный Дню Конституции Королевства Норвегия. Гости мероприятия, обучающиеся двух классов средней школы №53 и коррекционной школы № 3, встретятся со сказочными героями детского норвежского писателя Турбьёрна Эгнера Кариусом и Бактериусом.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

23 мая - 14.30

В Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация книги Валерия Берлина «Герман Крепс – гражданин Лапландии». Книга посвящена Герману Михайловичу Крепсу - выдающемуся российскому геоботанику, зоологу, этнографу и путешественнику, основателю и первому директору Лапландского заповедника. Первое издание книги, посвященной жизни и деятельности замечательного ученого, вышло в свет в 1985 году. Новое издание значительно дополнено и расширено. Его представят директор Лапландского государственного заповедника Сергей Шестаков и автор книги Валерий Берлин.

Валерий Эдмундович Берлин - краевед, издатель, организатор Дома-музея Г. М. Крепса и Квартиры-музея О. И. СеменоваТян-Шанского в Лапландском заповеднике. На презентацию приглашены представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерства образования и науки, Комитета по культуре и искусству Мурманской области, представители Мурманского государственного арктического университета и Мурманского государственного технического университета, Регионального отделения Русского географического общества, специалисты музеев и библиотек.

Значительную часть тиража книги «Герман Крепс – гражданин Лапландии» Лапландский государственный заповедник передаст в фонды библиотек и музеев области.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Этого не должно быть» - по 24 мая; «Прекрасное рядом» - по 24 мая; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...» - по 24 мая; «Вместе дружная семья»; «Слов русских золотая россыпь»; «Мурманская область - регион с арктической душой»; «Морская легенда: к 105-летию со дня рождения Александры Хрусталевой»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Телевизионная кухня»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «М.И. Старостин - первый секретарь Мурманского обкома ВКП(б)»; «Эллисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье»; «Революционный 1917-й. Документы свидетельствуют»; «Дорогами легендарного «Красина»; «Дикая природа Литвы»; «Товары со Знаком качества»; «Страна Советов»; «Пионерии - 95 лет!»; «Из новых поступлений»; «Кукольные истории»; «20 разноцветных лет».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Доисторические насекомые в янтаре» - по 21 мая; «Шерстяное тепло»; «Мои встречи с художественным музеем»; выставка книг и публикаций, посвященных реставрации; «Наш праздник»; «Итальянский завтрак»; «Окно возможностей»; «Графика Владимира Кузина»; «Георгий Карпович. Живопись из собрания музея»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура».

24 мая - 18.00

Состоится трансляция авторской программы Паолы Волковой «Клод Моне. Впечатление. Восход солнца».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для детей старше 6 лет

«Гуси-лебеди». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки. 0+

Для взрослых

Гастроли Котласского драматического театра

26 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

26 мая – 19.00

«Айседора». З. Сагалов.

27 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

27 мая – 18.00

«Айседора». З. Сагалов.

28 мая – 12.00 и 14.30

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

22 мая – 19.00

Народный артист России Юрий Стоянов в сольном концерте «Для своих». Юбилейный концертный тур. 12+

24 мая – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В.Мережко. 16+

25 мая – 19.00 Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

26 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?...». Ю. Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

27 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

27 мая – 19.00

«Игроки. Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

28 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

28 мая – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

31 мая – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 мая – 18.00

«Любовь по-французски». Драматические спектакли.

28 мая – 18.00·

«Ловушка для одинокого мужчины». Комедии, премьеры.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

22 мая - 11.00

Юных читателей приглашают в сказочную страну Эгнерлэнд, которую создал на страницах своих книг детский норвежский писатель Турбьерн Эгнер.

24 мая - 12.00

В отделе библиотечного обслуживания пройдёт литературно-игровой час «Сказ о том, как Аз и Буки стали главными в науке», посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

24 мая - 12.15

На площади Первоучителей начнется праздник «Слово», посвященный Дню славянской письменности и культуры.

24 мая - 13.00

Состоится праздничный хоровой концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

24 мая - 18.00

Начнётся вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: XI региональная выставка детского рисунка «В мире красок»; «Реставрация - искусство и профессия. Графика XIX века из собрания музея»; «Ученики Академии художеств. Живопись, графика из собрания музея».

26 мая – 18.00

«Посвящение весне». Солисты филармонии Н. Васильева (сопрано), Е. Тимофеева (фортепиано). Музыкальная гостиная.

27 мая – 17.00

«Диалоги королей: Бах и Вивальди. Маргарита Еськина - орган, Владимир Парунцев - блок-флейта (г.Москва). Большой зал.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

24 мая - 20.00

Выступит группа «НеМой Фронт» (г.Санкт-Петербург).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты экспозиции: «Древо жизни»: защитный проект выпускников II курса школы юного музейщика; «Взмах шелковых крыльев», посвященная 10-летию клуба «Махаон».