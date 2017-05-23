г.Апатиты

24 мая – 11.00

День славянской письменности и культуры. Пройдёт шествие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, и праздничные мероприятия у Храма Новомученников и Исповедников Российских.

г.Апатиты, Храм Новомученников и Исповедников Российских.

25 мая – 10.00

Пройдут праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года в общеобразовательных организациях города. 10.00 – 12.00 – торжественные линейки в школах; 14.00 – 14.15 – торжественное поздравление выпускников на пл. Ленина; 14.15 – 14.30 – шествие выпускников от пл. Ленина до АГДК им Егорова; 14.30 – 15.30 – праздничный концерт для выпускников на площади перед АГДК.

г.Апатиты, площадь Ленина.

г.Мурманск

23 мая в 14.00

В Мурманском областном краеведческом музее пройдёт музейное занятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается во многих странах 24 мая.

В рамках мероприятия школьники узнают историю появления и развития славянской письменности и познакомятся с основами палеографии. Интерактивная часть занятия включает в себя работу в группах: ребята поупражняются в чтении старинных текстов и попробуют сами оформить их в старославянском стиле.

День славянской письменности и культуры связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Болгарские просветители Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по сей день. Азбука получила свое название от имени младшего из братьев — кириллица.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

23 мая - 14.30

В Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация книги Валерия Берлина «Герман Крепс – гражданин Лапландии». Книга посвящена Герману Михайловичу Крепсу - выдающемуся российскому геоботанику, зоологу, этнографу и путешественнику, основателю и первому директору Лапландского заповедника. Первое издание книги, посвященной жизни и деятельности замечательного ученого, вышло в свет в 1985 году. Новое издание значительно дополнено и расширено. Его представят директор Лапландского государственного заповедника Сергей Шестаков и автор книги Валерий Берлин. Валерий Эдмундович Берлин - краевед, издатель, организатор Дома-музея Г. М. Крепса и Квартиры-музея О. И. СеменоваТян-Шанского в Лапландском заповеднике.

На презентацию приглашены представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерства образования и науки, Комитета по культуре и искусству Мурманской области, представители Мурманского государственного арктического университета и Мурманского государственного технического университета, Регионального отделения Русского географического общества, специалисты музеев и библиотек.

Значительную часть тиража книги «Герман Крепс – гражданин Лапландии» Лапландский государственный заповедник передаст в фонды библиотек и музеев области.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

24 мая - 10.30

В этот день отмечается День славянской письменности и культуры. Именно нашей стране святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий передали кириллическую азбуку, которой мы пользуемся и в настоящее время. Мурманск стал первой столицей этого большого праздника – возрождён День славянской письменности был именно в столице Заполярья в 1986 году.

Празднование Дня славянской письменности и культуры начнётся на площади Первоучителей с возжигания свечи и торжественного молебена в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Площадь первоучителей.

24 мая - 12.00

В рамках Дня славянской письменности и культуры состоится шествие школьников и творческой интеллигенции. Участники шествия пройдут от гостиницы «Азимут» к памятнику Кириллу и Мефодию.

В 12.15 у памятника на площади Первоучителей начнётся праздник «Слово», в котором примут участие историки, литераторы, учителя, победители конкурсов, школьники, молодёжь, коллективы художественной самодеятельности.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82, ГДЦ «Азимут»; ул. Софьи Перовской, 21а. Площадь первоучителей.

24 мая - 12.00

В отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт литературно-игровой час «Сказ о том, как Аз и Буки стали главными в науке», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Юные читатели познакомятся с историей праздника, узнают, как появились буквы, кто и когда подарил нашему народу славянскую азбуку. Ребята смогут поучаствовать в различных играх и конкурсах, разгадать ребусы, отгадать загадки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

24 мая - 13.00

В зрительном зале Дворца культуры пройдёт праздничный концерт хоровой музыки. Перед жителями и гостями города выступят камерный хор «Amadeus», хоровые коллективы детских школ искусств Мурманской области, студентов Мурманского колледжа искусств. Дирижер - Валерий Иванов, заслуженный артист Российской Федерации, преподаватель Мурманского колледжа искусств. Впервые хор выступит в сопровождении камерного оркестра «Баренц-камерата» под управлением Андрея Скороходова. В программе концерта прозвучат произведения известных российских композиторов-песенников – Владимира Шаинского, Евгения Крылатова, Александры Пахмутовой, Дмитрия Кабалевского, Исаака Дунаевского, Вениамина Баснера. Это будут песни о Родине, мире и детстве, дружбе и доброте.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Этого не должно быть» - по 24 мая; «Прекрасное рядом» - по 24 мая; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...» - по 24 мая; «Вместе дружная семья»; «Слов русских золотая россыпь»; «Мурманская область - регион с арктической душой»; «Морская легенда: к 105-летию со дня рождения Александры Хрусталевой»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Телевизионная кухня»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «М.И. Старостин - первый секретарь Мурманского обкома ВКП(б)»; «Эллисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье»; «Революционный 1917-й. Документы свидетельствуют»; «Дорогами легендарного «Красина»; «Дикая природа Литвы»; «Товары со Знаком качества»; «Страна Советов»; «Пионерии - 95 лет!»; «Из новых поступлений»; «Кукольные истории»; «20 разноцветных лет».

24 мая

Начнёт работу новая мини-выставка в рамках проекта «Страна Советов», посвящённого 100-летию установления Советской власти. Выставка посвящена очередному периоду в истории края – 20-30 гг. прошлого столетия, периоду коллективизации и индустриализации. Наш край никогда не был сельскохозяйственным регионом. Предшественниками колхозов были артели. Образовывались товарищества по совместной добыче рыбы и пушного зверя, по обработке рыбы. При проведении коллективизации на Мурмане активное участие принимал Комитет содействия малым народностям Севера при Мурманском окрисполкоме.

На выставке будут представлены уникальные экспонаты из фондов музея 1920-1930-х годов: Положение о рыбозвероловных трудовых артелях, переселенческий билет, примерный устав рыбацкой артели, трудовая книжка колхозника, сюжетные фотографии колхозников первого колхоза «Красная Армия», первого председателя колхоза и первого колхозного мотобота, построенного на Мурманской верфи, модель промыслового судна и многочисленные орудия труда и промыслового снаряжения. Выставка будет работать до 24 июня.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Доисторические насекомые в янтаре» - по 21 мая; «Шерстяное тепло»; «Мои встречи с художественным музеем»; выставка книг и публикаций, посвященных реставрации; «Наш праздник»; «Итальянский завтрак»; «Окно возможностей»; «Графика Владимира Кузина»; «Георгий Карпович. Живопись из собрания музея»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура».

24 мая - 18.00

Состоится трансляция авторской программы Паолы Волковой «Клод Моне. Впечатление. Восход солнца».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для детей старше 6 лет

«Гуси-лебеди». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки. 0+

Для взрослых

Гастроли Котласского драматического театра

26 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

26 мая – 19.00

«Айседора». З. Сагалов.

27 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

27 мая – 18.00

«Айседора». З. Сагалов.

28 мая – 12.00 и 14.30

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 мая – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В.Мережко. 16+

25 мая – 19.00 Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

26 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?...». Ю. Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

27 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

27 мая – 19.00

«Игроки. Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

28 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

28 мая – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

31 мая – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 мая – 18.00

«Любовь по-французски». Драматические спектакли.

28 мая – 18.00·

«Ловушка для одинокого мужчины». Комедии, премьеры.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

24 мая - 12.00

В отделе библиотечного обслуживания пройдёт литературно-игровой час «Сказ о том, как Аз и Буки стали главными в науке», посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

24 мая - 12.15

На площади Первоучителей начнется праздник «Слово», посвященный Дню славянской письменности и культуры.

24 мая - 13.00

Состоится праздничный хоровой концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

24 мая - 18.00

Начнётся вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: XI региональная выставка детского рисунка «В мире красок»; «Реставрация - искусство и профессия. Графика XIX века из собрания музея»; «Ученики Академии художеств. Живопись, графика из собрания музея».

26 мая – 18.00

«Посвящение весне». Солисты филармонии Н. Васильева (сопрано), Е. Тимофеева (фортепиано). Музыкальная гостиная.

27 мая – 17.00

«Диалоги королей: Бах и Вивальди. Маргарита Еськина - орган, Владимир Парунцев - блок-флейта (г.Москва). Большой зал.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

24 мая - 20.00

Выступит группа «НеМой Фронт» (г.Санкт-Петербург).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты экспозиции: «Древо жизни»: защитный проект выпускников II курса школы юного музейщика; «Взмах шелковых крыльев», посвященная 10-летию клуба «Махаон».