г.Апатиты

24 мая – 11.00

День славянской письменности и культуры. Пройдёт шествие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, и праздничные мероприятия у Храма Новомученников и Исповедников Российских.

г.Апатиты, Храм Новомученников и Исповедников Российских.

25 мая – 10.00

Пройдут праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года в общеобразовательных организациях города. 10.00 – 12.00 – торжественные линейки в школах; 14.00 – 14.15 – торжественное поздравление выпускников на пл. Ленина; 14.15 – 14.30 – шествие выпускников от пл. Ленина до АГДК им Егорова; 14.30 – 15.30 – праздничный концерт для выпускников на площади перед АГДК.

г.Апатиты, площадь Ленина.

г.Мурманск

24 мая - 10.30

В этот день отмечается День славянской письменности и культуры. Именно нашей стране святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий передали кириллическую азбуку, которой мы пользуемся и в настоящее время. Мурманск стал первой столицей этого большого праздника – возрождён День славянской письменности был именно в столице Заполярья в 1986 году.

Празднование Дня славянской письменности и культуры начнётся на площади Первоучителей с возжигания свечи и торжественного молебена в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Площадь первоучителей.

24 мая - 12.00

В отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт литературно-игровой час «Сказ о том, как Аз и Буки стали главными в науке», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Юные читатели познакомятся с историей праздника, узнают, как появились буквы, кто и когда подарил нашему народу славянскую азбуку. Ребята смогут поучаствовать в различных играх и конкурсах, разгадать ребусы, отгадать загадки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

24 мая - 12.00

В рамках Дня славянской письменности и культуры состоится шествие школьников и творческой интеллигенции. Участники шествия пройдут от гостиницы «Азимут» к памятнику Кириллу и Мефодию. Глава региона Марина Ковтун примет участие в шествии школьников и творческой интеллигенции к памятнику.

В 12.15 у памятника на площади Первоучителей начнётся праздник «Слово», в котором примут участие историки, литераторы, учителя, победители конкурсов, школьники, молодёжь, коллективы художественной самодеятельности. Глава региона примет участие в празднике «Слово».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82, ГДЦ «Азимут»; ул. Софьи Перовской, 21а. Площадь первоучителей.

24 мая - 13.00

В зрительном зале Дворца культуры пройдёт праздничный концерт хоровой музыки. Перед жителями и гостями города выступят камерный хор «Amadeus», хоровые коллективы детских школ искусств Мурманской области, студентов Мурманского колледжа искусств. Дирижер - Валерий Иванов, заслуженный артист Российской Федерации, преподаватель Мурманского колледжа искусств. Впервые хор выступит в сопровождении камерного оркестра «Баренц-камерата» под управлением Андрея Скороходова. В программе концерта прозвучат произведения известных российских композиторов-песенников – Владимира Шаинского, Евгения Крылатова, Александры Пахмутовой, Дмитрия Кабалевского, Исаака Дунаевского, Вениамина Баснера. Это будут песни о Родине, мире и детстве, дружбе и доброте. Губернатор Марина Ковтун выступит на праздничном концерте хоровой музыки.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

24 мая - 13.00

День открытых дверей «От кириллицы до электронной книги».Мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры. Посетители библиотеки совершат виртуальное путешествие «От кириллицы до электронной книги», примут участие в викторине, узнают интересные факты о развитии письменности. Постоянные читатели библиотеки поделятся впечатлениями от эволюции «читающих» устройств и получат консультации по использованию новой тифлотехники.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

24 мая - 14.00

Праздничные мероприятия, посвященные 40-летию Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 60. Мурманский колледж экономики и информационных технологий, актовый зал.

24 мая - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

24 мая - 18.00

Показ фильма в рамках авторской программы Паолы Волковой из цикла «Мост над бездной». Зрители увидят фильм «Клод Моне. Впечатление. Восход Солнца».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

25 мая - 17.30

В Мурманской областной научной библиотеке состоится очередная лекция в рамках публичных чтений Российского исторического общества. Тема лекции - «Весна 1917 года. Процесс смены власти на Европейском Севере». Её прочитает историк-краевед Дмитрий Иванович Тучков. Он рассмотрит значение Кольского Севера в экономике и политике Временного правительства, роль Севера в системе взаимоотношений с союзниками, значение Мурманской железной дороги как необходимой артерии снабжения столицы Северного фронта.

Историк представит характеристику управления Архангельской губернией весной 1917 года, нового революционного управления на местах и Кольского Севера в политической системе новой Архангельской власти.

Лектор также осветит проблемы экономического положения Кольского Севера в период Февраля 1917 года, отсутствия местной политической элиты, роль военных в сохранении системы власти на Мурмане.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

25 мая в 19.00

Артисты Мурманского областного драматического театра покажут благотворительный спектакль «Rock-n-roll на закате» в конгресс-отеле «Меридиан». Зрители увидят лирическую комедию по пьесе Михаила Хейфеца, премьера которой прошла с большим успехом в Мурманском областном драматическом театре 22 и 23 апреля.

Главные герои – начинающая пара на паркете в любительской танцевальной студии. Он и Она встретились, когда все уже случилось, и жизнь не сулит радостей молодости, но судьба дает им шанс исполнить свой танец. Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов. В ролях – заслуженные артисты России Елена Царева и Александр Водопьянов.

Благотворительный показ приурочен к Международному Дню защиты детей. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены в Мурманскую детскую клиническую больницу для лечения детей с тяжелыми заболеваниями.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Мурманский областной драматический театр.

26 мая - 17.00

Торжественный вечер, посвящённый 79-й годовщине со дня образования Мурманской области. Запланировано выступление губернатора Мурманской области Марины Ковтун, церемония вручения государственных и региональных наград, концерт. В мероприятии примут участие руководители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, депутаты областной думы, руководители территориальных управлений федеральных органов государственной власти в Мурманской области, руководители органов местного самоуправления, бизнес-структур, общественных организаций и средств массовой информации.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Этого не должно быть» - по 24 мая; «Прекрасное рядом» - по 24 мая; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...» - по 24 мая; «Вместе дружная семья»; «Слов русских золотая россыпь»; «Мурманская область - регион с арктической душой»; «Морская легенда: к 105-летию со дня рождения Александры Хрусталевой»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Телевизионная кухня»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «М.И. Старостин - первый секретарь Мурманского обкома ВКП(б)»; «Эллисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье»; «Революционный 1917-й. Документы свидетельствуют»; «Дорогами легендарного «Красина»; «Дикая природа Литвы»; «Товары со Знаком качества»; «Страна Советов»; «Пионерии - 95 лет!»; «Из новых поступлений»; «Кукольные истории»; «20 разноцветных лет».

24 мая

Начнёт работу новая мини-выставка в рамках проекта «Страна Советов», посвящённого 100-летию установления Советской власти. Выставка посвящена очередному периоду в истории края – 20-30 гг. прошлого столетия, периоду коллективизации и индустриализации. Наш край никогда не был сельскохозяйственным регионом. Предшественниками колхозов были артели. Образовывались товарищества по совместной добыче рыбы и пушного зверя, по обработке рыбы. При проведении коллективизации на Мурмане активное участие принимал Комитет содействия малым народностям Севера при Мурманском окрисполкоме.

На выставке будут представлены уникальные экспонаты из фондов музея 1920-1930-х годов: Положение о рыбозвероловных трудовых артелях, переселенческий билет, примерный устав рыбацкой артели, трудовая книжка колхозника, сюжетные фотографии колхозников первого колхоза «Красная Армия», первого председателя колхоза и первого колхозного мотобота, построенного на Мурманской верфи, модель промыслового судна и многочисленные орудия труда и промыслового снаряжения. Выставка будет работать до 24 июня.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Доисторические насекомые в янтаре» - по 21 мая; «Шерстяное тепло»; «Мои встречи с художественным музеем»; выставка книг и публикаций, посвященных реставрации; «Наш праздник»; «Итальянский завтрак»; «Окно возможностей»; «Графика Владимира Кузина»; «Георгий Карпович. Живопись из собрания музея»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура».

24 мая - 18.00

Состоится трансляция авторской программы Паолы Волковой «Клод Моне. Впечатление. Восход солнца».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для детей старше 6 лет

«Гуси-лебеди». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки. 0+

Для взрослых

Гастроли Котласского драматического театра

26 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

26 мая – 19.00

«Айседора». З. Сагалов.

27 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

27 мая – 18.00

«Айседора». З. Сагалов.

28 мая – 12.00 и 14.30

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 мая – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В.Мережко. 16+

25 мая – 19.00 Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

26 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?...». Ю. Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

27 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

27 мая – 19.00

«Игроки. Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

28 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

28 мая – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

31 мая – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 мая – 18.00

«Любовь по-французски». Драматические спектакли.

28 мая – 18.00·

«Ловушка для одинокого мужчины». Комедии, премьеры.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

24 мая - 12.00

В отделе библиотечного обслуживания пройдёт литературно-игровой час «Сказ о том, как Аз и Буки стали главными в науке», посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

24 мая - 12.15

На площади Первоучителей начнется праздник «Слово», посвященный Дню славянской письменности и культуры.

24 мая - 13.00

Состоится праздничный хоровой концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

24 мая - 18.00

Начнётся вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: XI региональная выставка детского рисунка «В мире красок»; «Реставрация - искусство и профессия. Графика XIX века из собрания музея»; «Ученики Академии художеств. Живопись, графика из собрания музея».

26 мая – 18.00

«Посвящение весне». Солисты филармонии Н. Васильева (сопрано), Е. Тимофеева (фортепиано). Музыкальная гостиная.

27 мая – 17.00

«Диалоги королей: Бах и Вивальди. Маргарита Еськина - орган, Владимир Парунцев - блок-флейта (г.Москва). Большой зал.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

24 мая - 20.00

Выступит группа «НеМой Фронт» (г.Санкт-Петербург).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты экспозиции: «Древо жизни»: защитный проект выпускников II курса школы юного музейщика; «Взмах шелковых крыльев», посвященная 10-летию клуба «Махаон».