г.Апатиты

24 мая – 11.00

День славянской письменности и культуры. Пройдёт шествие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, и праздничные мероприятия у Храма Новомученников и Исповедников Российских.

г.Апатиты, Храм Новомученников и Исповедников Российских.

25 мая – 10.00

Пройдут праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года в общеобразовательных организациях города. 10.00 – 12.00 – торжественные линейки в школах; 14.00 – 14.15 – торжественное поздравление выпускников на пл. Ленина; 14.15 – 14.30 – шествие выпускников от пл. Ленина до АГДК им Егорова; 14.30 – 15.30 – праздничный концерт для выпускников на площади перед АГДК.

г.Апатиты, площадь Ленина.

г.Кировск

27 мая - 10.30-17.30

На площадке перед городским Дворцом культуры состоится выставка-ярмарка «Всё для сада, огорода». В программе ярмарки предлагаются продовольственные и непродовольственные товары, товары с расширенным ассортиментом, саженцы, кустарники, продукция пчеловодства и многое другое. Работают буфеты и развлекательные площадки для детей, катание на лошадках.

г.Кировск, ул.Мира, 7.

1-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее с 1 по 30 июня будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

г.Мурманск

25 мая - 17.00

Открытие фотовыставки в рамках социального проекта «Твое здоровье – в твоих руках», направленного на профилактику туберкулеза. На выставке будут экспонироваться фотографии известных жителей региона с результатами рентгенологического обследования легких. Главная цель – призвать жителей Мурманской области пройти процедуру флюорографии для исключения риска заболевания туберкулезом. На мероприятии будут присутствовать министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и участники проекта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, II этаж, выставочный зал.

25 мая - 17.30

г.Апатиты

24 мая – 11.00

День славянской письменности и культуры. Пройдёт шествие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, и праздничные мероприятия у Храма Новомученников и Исповедников Российских.

г.Апатиты, Храм Новомученников и Исповедников Российских.

25 мая – 10.00

Пройдут праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года в общеобразовательных организациях города. 10.00 – 12.00 – торжественные линейки в школах; 14.00 – 14.15 – торжественное поздравление выпускников на пл. Ленина; 14.15 – 14.30 – шествие выпускников от пл. Ленина до АГДК им Егорова; 14.30 – 15.30 – праздничный концерт для выпускников на площади перед АГДК.

г.Апатиты, площадь Ленина.

г.Кировск

27 мая - 10.30-17.30

На площадке перед городским Дворцом культуры состоится выставка-ярмарка «Всё для сада, огорода». В программе ярмарки предлагаются продовольственные и непродовольственные товары, товары с расширенным ассортиментом, саженцы, кустарники, продукция пчеловодства и многое другое. Работают буфеты и развлекательные площадки для детей, катание на лошадках.

г.Кировск, ул.Мира, 7.

1-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее с 1 по 30 июня будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

г.Мурманск

25 мая - 17.00

Открытие фотовыставки в рамках социального проекта «Твое здоровье – в твоих руках», направленного на профилактику туберкулеза. На выставке будут экспонироваться фотографии известных жителей региона с результатами рентгенологического обследования легких. Главная цель – призвать жителей Мурманской области пройти процедуру флюорографии для исключения риска заболевания туберкулезом. На мероприятии будут присутствовать министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и участники проекта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, II этаж, выставочный зал.

25 мая - 17.30

В Мурманской областной научной библиотеке состоится очередная лекция в рамках публичных чтений Российского исторического общества. Тема лекции - «Весна 1917 года. Процесс смены власти на Европейском Севере». Её прочитает историк-краевед Дмитрий Иванович Тучков. Он рассмотрит значение Кольского Севера в экономике и политике Временного правительства, роль Севера в системе взаимоотношений с союзниками, значение Мурманской железной дороги как необходимой артерии снабжения столицы Северного фронта.

Историк представит характеристику управления Архангельской губернией весной 1917 года, нового революционного управления на местах и Кольского Севера в политической системе новой Архангельской власти.

Лектор также осветит проблемы экономического положения Кольского Севера в период Февраля 1917 года, отсутствия местной политической элиты, роль военных в сохранении системы власти на Мурмане.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

25 мая в 19.00

Артисты Мурманского областного драматического театра покажут благотворительный спектакль «Rock-n-roll на закате» в конгресс-отеле «Меридиан». Зрители увидят лирическую комедию по пьесе Михаила Хейфеца, премьера которой прошла с большим успехом в Мурманском областном драматическом театре 22 и 23 апреля.

Главные герои – начинающая пара на паркете в любительской танцевальной студии. Он и Она встретились, когда все уже случилось, и жизнь не сулит радостей молодости, но судьба дает им шанс исполнить свой танец. Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов. В ролях – заслуженные артисты России Елена Царева и Александр Водопьянов.

Благотворительный показ приурочен к Международному Дню защиты детей. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены в Мурманскую детскую клиническую больницу для лечения детей с тяжелыми заболеваниями.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Мурманский областной драматический театр.

26 мая - 15.00

В Доме культуры Ленинского округа г.Мурманска начнётся творческий этап конкурса среди сотрудниц учреждений уголовно-исполнительной системы Мурманской области «Мисс-УИС». Шесть красивых, спортивных, талантливых сотрудниц выйдут на сцену центра культуры, чтобы в очном споре выяснить, кто из них станет обладательницей почетного титула.

Девушкам предстоит через различные музыкальные, театральные, литературные жанры рассказать о любви к родному краю, представить свою профессию. Ожидает зрителей конкурс «УИС-кино», в котором участницам необходимо так озвучить отрывок из отечественного фильма, чтобы получился рекламный ролик профессии.

Завершится конкурсная программа «Офицерским балом», на котором дамы в вечерних платьях исполнят со своими кавалерами торжественный танец-шествие полонез, а также станцуют один из бальных танцев европейской программы.

Действие на сцене ДК Ленинского округа станет финальной точкой двухдневного конкурса. Парад красоты и профессионализма начнется еще 25 мая – тогда пройдёт первый этап, во время которого участницы будут соревноваться в профессиональном мастерстве: стрельбе из пистолета Макарова, выполнении боевых приёмов борьбы, строевом смотре. Предстоит барышням пробежать кросс 1 километр и проплыть в бассейне «Авангард» 50 метров вольным стилем. Девушки также пройдут тестирование на знание законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность УИС.

По результатам двух составляющих конкурса- профессионального мастерства и творческого состязания -жюри определит победительницу, которая будет представлять региональный УФСИН на следующем этапе в Санкт-Петербурге. Также у зрителей будет возможность проголосовать за победительницу в номинации «приз зрительских симпатий».

г.Мурманск, ул. Лобова, 47. Дом культуры Ленинского округа г.Мурманска.

26 мая - 17.00

Торжественный вечер, посвящённый 79-й годовщине со дня образования Мурманской области. Запланировано выступление губернатора Мурманской области Марины Ковтун, церемония вручения государственных и региональных наград, концерт. В мероприятии примут участие руководители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, депутаты областной думы, руководители территориальных управлений федеральных органов государственной власти в Мурманской области, руководители органов местного самоуправления, бизнес-структур, общественных организаций и средств массовой информации.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

26 мая - 18.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Посвящение весне». В исполнении солистов филармонии Натальи Васильевой (сопрано) и Елены Тимофеевой (фортепиано) прозвучат романсы русских и зарубежных композиторов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Вместе дружная семья»; «Слов русских золотая россыпь»; «Мурманская область - регион с арктической душой»; «Морская легенда: к 105-летию со дня рождения Александры Хрусталевой»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».

28 мая - 15.00

В литературной гостиной состоится открытие фотовыставки работ участников фотоконкурса «Север и велосипед» и церемония награждения победителей.

Традиционный ежегодный фотоконкурс «Север и велосипед» проводится велоклубом «NоrdBike». Весь конкурс проходит в сети Интернет, а лучшие 25 фото будут представлены на выставке в Мурманской государственной областной универсальной библиотеке.

В этом году на конкурс было прислано более 60 работ авторов как из Мурманской области, так и из других регионов России.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Телевизионная кухня»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «М.И. Старостин - первый секретарь Мурманского обкома ВКП(б)»; «Эллисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье»; «Революционный 1917-й. Документы свидетельствуют»; «Дорогами легендарного «Красина»; «Дикая природа Литвы»; «Товары со Знаком качества»; «Страна Советов»; «Пионерии - 95 лет!»; «Из новых поступлений»; «Кукольные истории»; «20 разноцветных лет»; мини-выставка в рамках проекта «Страна Советов», посвящённого 100-летию установления Советской власти.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Шерстяное тепло»; «Мои встречи с художественным музеем»; выставка книг и публикаций, посвященных реставрации; «Наш праздник»; «Итальянский завтрак»; «Окно возможностей»; «Графика Владимира Кузина»; «Георгий Карпович. Живопись из собрания музея»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для детей старше 6 лет

«Гуси-лебеди». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки. 0+

Для взрослых

Гастроли Котласского драматического театра

26 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

26 мая – 19.00

«Айседора». З. Сагалов.

27 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

27 мая – 18.00

«Айседора». З. Сагалов.

28 мая – 12.00 и 14.30

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 мая – 19.00 Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

26 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?...». Ю. Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

27 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

27 мая – 19.00

«Игроки. Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

28 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

28 мая – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

31 мая – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 мая – 18.00

«Любовь по-французски». Драматические спектакли.

28 мая – 18.00·

«Ловушка для одинокого мужчины». Комедии, премьеры.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: XI региональная выставка детского рисунка «В мире красок»; «Реставрация - искусство и профессия. Графика XIX века из собрания музея»; «Ученики Академии художеств. Живопись, графика из собрания музея».

26 мая – 18.00

«Посвящение весне». Солисты филармонии Н. Васильева (сопрано), Е. Тимофеева (фортепиано). Музыкальная гостиная.

27 мая – 17.00

«Диалоги королей: Бах и Вивальди. Маргарита Еськина - орган, Владимир Парунцев - блок-флейта (г.Москва). Большой зал.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты экспозиции: «Древо жизни»: защитный проект выпускников II курса школы юного музейщика; «Взмах шелковых крыльев», посвященная 10-летию клуба «Махаон».

Он рассмотрит значение Кольского Севера в экономике и политике Временного правительства, роль Севера в системе взаимоотношений с союзниками, значение Мурманской железной дороги как необходимой артерии снабжения столицы Северного фронта.

Историк представит характеристику управления Архангельской губернией весной 1917 года, нового революционного управления на местах и Кольского Севера в политической системе новой Архангельской власти.

Лектор также осветит проблемы экономического положения Кольского Севера в период Февраля 1917 года, отсутствия местной политической элиты, роль военных в сохранении системы власти на Мурмане.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

25 мая в 19.00

Артисты Мурманского областного драматического театра покажут благотворительный спектакль «Rock-n-roll на закате» в конгресс-отеле «Меридиан». Зрители увидят лирическую комедию по пьесе Михаила Хейфеца, премьера которой прошла с большим успехом в Мурманском областном драматическом театре 22 и 23 апреля.

Главные герои – начинающая пара на паркете в любительской танцевальной студии. Он и Она встретились, когда все уже случилось, и жизнь не сулит радостей молодости, но судьба дает им шанс исполнить свой танец. Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов. В ролях – заслуженные артисты России Елена Царева и Александр Водопьянов.

Благотворительный показ приурочен к Международному Дню защиты детей. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены в Мурманскую детскую клиническую больницу для лечения детей с тяжелыми заболеваниями.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Мурманский областной драматический театр.

26 мая - 15.00

В Доме культуры Ленинского округа г.Мурманска начнётся творческий этап конкурса среди сотрудниц учреждений уголовно-исполнительной системы Мурманской области «Мисс-УИС». Шесть красивых, спортивных, талантливых сотрудниц выйдут на сцену центра культуры, чтобы в очном споре выяснить, кто из них станет обладательницей почетного титула.

Девушкам предстоит через различные музыкальные, театральные, литературные жанры рассказать о любви к родному краю, представить свою профессию. Ожидает зрителей конкурс «УИС-кино», в котором участницам необходимо так озвучить отрывок из отечественного фильма, чтобы получился рекламный ролик профессии.

Завершится конкурсная программа «Офицерским балом», на котором дамы в вечерних платьях исполнят со своими кавалерами торжественный танец-шествие полонез, а также станцуют один из бальных танцев европейской программы.

Действие на сцене ДК Ленинского округа станет финальной точкой двухдневного конкурса. Парад красоты и профессионализма начнется еще 25 мая – тогда пройдёт первый этап, во время которого участницы будут соревноваться в профессиональном мастерстве: стрельбе из пистолета Макарова, выполнении боевых приёмов борьбы, строевом смотре. Предстоит барышням пробежать кросс 1 километр и проплыть в бассейне «Авангард» 50 метров вольным стилем. Девушки также пройдут тестирование на знание законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность УИС.

По результатам двух составляющих конкурса- профессионального мастерства и творческого состязания -жюри определит победительницу, которая будет представлять региональный УФСИН на следующем этапе в Санкт-Петербурге. Также у зрителей будет возможность проголосовать за победительницу в номинации «приз зрительских симпатий».

г.Мурманск, ул. Лобова, 47. Дом культуры Ленинского округа г.Мурманска.

26 мая - 17.00

Торжественный вечер, посвящённый 79-й годовщине со дня образования Мурманской области. Запланировано выступление губернатора Мурманской области Марины Ковтун, церемония вручения государственных и региональных наград, концерт. В мероприятии примут участие руководители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, депутаты областной думы, руководители территориальных управлений федеральных органов государственной власти в Мурманской области, руководители органов местного самоуправления, бизнес-структур, общественных организаций и средств массовой информации.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

26 мая - 18.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Посвящение весне». В исполнении солистов филармонии Натальи Васильевой (сопрано) и Елены Тимофеевой (фортепиано) прозвучат романсы русских и зарубежных композиторов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Вместе дружная семья»; «Слов русских золотая россыпь»; «Мурманская область - регион с арктической душой»; «Морская легенда: к 105-летию со дня рождения Александры Хрусталевой»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Телевизионная кухня»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «М.И. Старостин - первый секретарь Мурманского обкома ВКП(б)»; «Эллисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье»; «Революционный 1917-й. Документы свидетельствуют»; «Дорогами легендарного «Красина»; «Дикая природа Литвы»; «Товары со Знаком качества»; «Страна Советов»; «Пионерии - 95 лет!»; «Из новых поступлений»; «Кукольные истории»; «20 разноцветных лет»; мини-выставка в рамках проекта «Страна Советов», посвящённого 100-летию установления Советской власти.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Шерстяное тепло»; «Мои встречи с художественным музеем»; выставка книг и публикаций, посвященных реставрации; «Наш праздник»; «Итальянский завтрак»; «Окно возможностей»; «Графика Владимира Кузина»; «Георгий Карпович. Живопись из собрания музея»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для детей старше 6 лет

«Гуси-лебеди». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки. 0+

Для взрослых

Гастроли Котласского драматического театра

26 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

26 мая – 19.00

«Айседора». З. Сагалов.

27 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

27 мая – 18.00

«Айседора». З. Сагалов.

28 мая – 12.00 и 14.30

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 мая – 19.00 Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

26 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?...». Ю. Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

27 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

27 мая – 19.00

«Игроки. Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

28 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

28 мая – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

31 мая – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 мая – 18.00

«Любовь по-французски». Драматические спектакли.

28 мая – 18.00·

«Ловушка для одинокого мужчины». Комедии, премьеры.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: XI региональная выставка детского рисунка «В мире красок»; «Реставрация - искусство и профессия. Графика XIX века из собрания музея»; «Ученики Академии художеств. Живопись, графика из собрания музея».

26 мая – 18.00

«Посвящение весне». Солисты филармонии Н. Васильева (сопрано), Е. Тимофеева (фортепиано). Музыкальная гостиная.

27 мая – 17.00

«Диалоги королей: Бах и Вивальди. Маргарита Еськина - орган, Владимир Парунцев - блок-флейта (г.Москва). Большой зал.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты экспозиции: «Древо жизни»: защитный проект выпускников II курса школы юного музейщика; «Взмах шелковых крыльев», посвященная 10-летию клуба «Махаон».