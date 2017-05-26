г.Кандалакша

27 мая - 17.00

В ДК «Металлург» пройдёт творческий вечер режиссера Дворца Елены Шаргановой «Мне в жизни очень повезло…».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

28 мая - 17.00

В ДК «Металлург» состоится концерт вокального ансамбля «Тары-бары» и хореографического коллектива «Ветер перемен» Зеленоборского ЦДК.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

27 мая - 16.00

На центральной площади начнется фестиваль молодежных субкультур «Живи в удовольствие». В программе: открытие мотосезона и флешмоб «Фестиваль красок Холи».

г.Полярные Зори.

г.Кировск

27 мая - 10.30-17.30

На площадке перед городским Дворцом культуры состоится выставка-ярмарка «Всё для сада, огорода». В программе ярмарки предлагаются продовольственные и непродовольственные товары, товары с расширенным ассортиментом, саженцы, кустарники, продукция пчеловодства и многое другое. Работают буфеты и развлекательные площадки для детей, катание на лошадках.

г.Кировск, ул.Мира, 7.

1-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

г.Мончегорск

27 мая - 17.00

В городском центре культуры кукольный театр «Маленькая страна» покажет спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

28 мая - 15.00

Пройдёт III открытый городской фестиваль духовной музыки «Светоч».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Мурманск

26 мая - 10.00

Гастрольный спектакль Котласского драматического театра «Не хочу быть собакой». В рамках обменных гастролей артисты старейшего в Архангельской области театра покажут на сцене Мурманского областного театра кукол спектакль «Не хочу быть собакой» по пьесе Сергея Белова и Сергея Куваева. Режиссер-постановщик – Наталья Шибалова. Художник-постановщик – Наталия Полякова. В ролях: Николай Мальцев, Наталья Шибалова, Ольга Белых.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

26 мая - 15.00

В Доме культуры Ленинского округа г.Мурманска начнётся творческий этап конкурса среди сотрудниц учреждений уголовно-исполнительной системы Мурманской области «Мисс-УИС». Шесть красивых, спортивных, талантливых сотрудниц выйдут на сцену центра культуры, чтобы в очном споре выяснить, кто из них станет обладательницей почетного титула.

Девушкам предстоит через различные музыкальные, театральные, литературные жанры рассказать о любви к родному краю, представить свою профессию. Ожидает зрителей конкурс «УИС-кино», в котором участницам необходимо так озвучить отрывок из отечественного фильма, чтобы получился рекламный ролик профессии.

Завершится конкурсная программа «Офицерским балом», на котором дамы в вечерних платьях исполнят со своими кавалерами торжественный танец-шествие полонез, а также станцуют один из бальных танцев европейской программы.

Действие на сцене ДК Ленинского округа станет финальной точкой двухдневного конкурса. Парад красоты и профессионализма начнется еще 25 мая – тогда пройдёт первый этап, во время которого участницы будут соревноваться в профессиональном мастерстве: стрельбе из пистолета Макарова, выполнении боевых приёмов борьбы, строевом смотре. Предстоит барышням пробежать кросс 1 километр и проплыть в бассейне «Авангард» 50 метров вольным стилем. Девушки также пройдут тестирование на знание законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность УИС.

По результатам двух составляющих конкурса- профессионального мастерства и творческого состязания -жюри определит победительницу, которая будет представлять региональный УФСИН на следующем этапе в Санкт-Петербурге. Также у зрителей будет возможность проголосовать за победительницу в номинации «приз зрительских симпатий».

г.Мурманск, ул. Лобова, 47. Дом культуры Ленинского округа г.Мурманска.

26 мая - 17.00

Торжественный вечер, посвящённый 79-й годовщине со дня образования Мурманской области. Запланировано выступление губернатора Мурманской области Марины Ковтун, церемония вручения государственных и региональных наград, концерт. В мероприятии примут участие руководители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, депутаты областной думы, руководители территориальных управлений федеральных органов государственной власти в Мурманской области, руководители органов местного самоуправления, бизнес-структур, общественных организаций и средств массовой информации.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

26 мая - 18.00

Показ в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители старше 16 лет увидят художественный фильм «Призраки Гойи».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

26 мая - 18.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Посвящение весне». В исполнении солистов филармонии Натальи Васильевой (сопрано) и Елены Тимофеевой (фортепиано) прозвучат романсы русских и зарубежных композиторов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

26 мая - 19.00

Гастрольный спектакль Котласского драматического театра «Айседора». В рамках обменных гастролей артисты старейшего в Архангельской области театра покажут на сцене Мурманского областного театра кукол моноспектакль по пьесе Зиновия Сагалова «Айседора» в постановке главного режиссера театра Натальи Шибаловой. В главной роли – Ольга Белых.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Мурманская область - регион с арктической душой» - по 30 мая; «Морская легенда: к 105-летию со дня рождения Александры Хрусталевой» - по 30 мая; «Мурманск глазами особых людей»; «Вместе дружная семья»; «Слов русских золотая россыпь»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».

27 мая - 10.00-18.00

Будет проходить акция «Открой для себя библиотеку!». В программе: путешествие по книгохранилищу, прогулка по арт-объектам библиотеки, мастер-классы, экскурсии от музея занимательных наук «Фокус» и «Фантастический квиз» от команды «Квиз Арктика».

28 мая - 15.00

В литературной гостиной состоится открытие фотовыставки работ участников фотоконкурса «Север и велосипед» и церемония награждения победителей. Традиционный ежегодный фотоконкурс «Север и велосипед» проводится велоклубом «NоrdBike». Весь конкурс проходит в сети Интернет, а лучшие 25 фото будут представлены на выставке в Мурманской государственной областной универсальной библиотеке.

В этом году на конкурс было прислано более 60 работ авторов как из Мурманской области, так и из других регионов России.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «М. И. Старостин - первый секретарь Мурманского обкома ВКП(б)» - по 31 мая; «Звездные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Телевизионная кухня»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Элисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье»; «Пионерии - 95 лет!».

27 мая - 16.00

Группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» проведет интерактивное занятие «Стражи границы. Лето 1941-го», посвященное Дню пограничника.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Владимира Кузина» - по 28 мая; «Георгий Карпович. Живопись из собрания музея» - по 28 мая; «Окно возможностей» - по 28 мая; «Итальянский завтрак» - по 28 мая; «Древо жизни»; «Шерстяное тепло»; «Мои встречи с художественным музеем»; выставка книг и публикаций, посвященных реставрации; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура».

26 мая - 18.00

Состоится трансляция фильма «Призраки Гойи» (США - Испания, 2006 г .).

27 мая - 15.00

Очередные занятия по программе «Музейный калейдоскоп»: беседа и слайд-показ «Как художник видит города», мастер-класс по рисованию акварельными карандашами «Мой город».

28 мая - 15.00

Будет показан фильм «Мраморный дворец. На рубеже столетий» в рамках абонемента «Рассказы о Русском музее».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для детей старше 6 лет

«Гуси-лебеди». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки. 0+

Для взрослых

Гастроли Котласского драматического театра

26 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

26 мая – 19.00

«Айседора». З. Сагалов.

27 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

27 мая – 18.00

«Айседора». З. Сагалов.

28 мая – 12.00 и 14.30

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

26 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?...». Ю. Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

27 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

27 мая – 19.00

«Игроки. Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

28 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

28 мая – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

31 мая – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 мая – 18.00

«Любовь по-французски». Драматические спектакли.

28 мая – 18.00·

«Ловушка для одинокого мужчины». Комедии, премьеры.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

27 мая - 10.00-17.00

Пройдёт акция «Читай-страна!»

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

26 мая - 17.00

Начнётся торжественный вечер, посвященный 79-й годовщине со дня образования Мурманской области.

28 мая – 14.00

На крыльце Дворца в рамках культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!» пройдёт концерт, посвященный дню рождения Мурманской области. Юных мурманчан ждёт игровая программа, а в 15.00 коллективы Кировки исполнят свои лучшие номера.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «В мире красок» - по 28 мая; «Реставрация - искусство и профессия. Графика XIX века из собрания музея» - по 28 мая; «Ученики Академии художеств. Живопись, графика из собрания музея» - по 28 мая; «Твое здоровье - в твоих руках».

26 мая - 18.00

Состоится концерт «Посвящение весне». В исполнении солистов филармонии Натальи Васильевой (сопрано) и Елены Тимофеевой (фортепиано) прозвучат романсы русских и зарубежных композиторов.

27 мая - 17.00

Музыканты из Москвы Маргарита Еськина (орган) и Владимир Парунцев (блокфлейта) выступят с программой «Диалоги королей: Бах и Вивальди».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты экспозиции: выставка «Взмах шёлковых крыльев», посвященная 10-летию клуба «Махаон».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

26 мая - 18.00

Празднование продолжится в стиле джаза. На сцену выйдут группы «Айзехон», «The Hoolz», «Роджер», «Showtime!», «JAZZDOIT», «Minus Infinity».

27 мая - 18.00

Бар поздравят группы «Сифон», «Иннсмут», «Naveka.Band», «Toku Фyko», «Cloudberry», «Old Band», «Твоюмать».

28 мая - 19.00

Празднование завершится концертом рок-коллектива «Крематорий» (Москва).