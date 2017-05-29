с.Териберка

3 июня – 13.00

В селе Териберка пройдёт областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области. Праздник является кульминационным мероприятием областной культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!». Гостей ждёт насыщенная и интересная культурная программа. Мероприятия пройдут с 12 до 18 часов на пяти площадках. На центральной площади села развернутся ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли. Студенты учреждений среднего профессионального образования Мурманской области по кулинарному искусству на выставке «Вкус Арктики» удивят северян кулинарными изделиями и проведут мастер-классы.

В рамках праздника состоятся показательные выступления группы быстрого реагирования военнослужащих, клубов военно-исторической реконструкции, презентации традиционных саамских игр и проекта «Новая глава» (мобильная библиотека Териберка – Вардё). На молодежной дискотеке выступит группа «Колотый лед» из г. Мурманска.

Для маленьких гостей праздника Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Мурманская областная детско-юношеская библиотека подготовили познавательно-развлекательную программу «Когда на планете хозяева дети», Мурманский областной театр кукол подарит детям спектакль «Королевские зайцы», а Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «Притяжение Севера».

Мурманские автосалоны «Автомаркет» и «Форд Центр Мурманск» представят новинки внедорожников и проведут тест-драйв. Патнрер праздника КолАтомЭнергоСбыт» проведет акцию по замене старых ламп накаливания на новые светодиодные лампы. Кульминацией праздника станет концерт «Славься, Мурманская область!», в котором примут участие хореографические, вокальные и фольклорные коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Кольского, Кировского и Ловозерского районов. Концертная программа завершится грандиозным флеш-мобом и запуском шаров.

с.Териберка, центральная площадь посёлка.

г.Кировск

1-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

г.Мурманск

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Мурманская область - регион с арктической душой» - по 30 мая; «Морская легенда: к 105-летию со дня рождения Александры Хрусталевой» - по 30 мая; «Мурманск глазами особых людей»; «Вместе дружная семья»; «Слов русских золотая россыпь»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере»; фотовыставка работ участников фотоконкурса «Север и велосипед» и церемония награждения победителей.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «М. И. Старостин - первый секретарь Мурманского обкома ВКП(б)» - по 31 мая; «Звёздные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Телевизионная кухня»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Элисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье»; «Пионерии - 95 лет!».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древо жизни»; «Шерстяное тепло»; «Мои встречи с художественным музеем»; выставка книг и публикаций, посвященных реставрации; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

31 мая – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

1 июня – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. 18+

2 июня – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях. Лопе де Вега. 12+

3 июня – 19.00

«Соседки». Трагикомедия по пьесе Ж.Франко. 12+

4 июня – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

4 июня – 19.00

«О любви...». Музыкально-поэтический спектакль. Малая сцена. 12+

7 июня – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

7 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

8 июня – 12.00

«Осторожно: дети!». Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. А. Богачёва. 6+

8 июня – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях. Р. Нэш. 16+

9 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в 2-х действиях. В. Лифшиц. 0+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня - 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях. Ч. Айтматов. 12+

11 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

11 июня – 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в двух действиях. М. Камолетти. 18+

14 июня – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачев. 6+

14 июня – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

15 июня – 12.00

«Бременские музыканты». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. 6+

15 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясов. 16+

16 июня - 19.00

«...Будем жить как боги?...». Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

17 июня - 19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

18 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в 2-х действиях. В. Лифшиц. 0+

18 июня – 19.00

«Цилиндр». Комедия. Эдуардо Де Филиппо. Малая сцена. 16+

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Твое здоровье - в твоих руках».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты экспозиции: выставка «Взмах шёлковых крыльев», посвященная 10-летию клуба «Махаон».