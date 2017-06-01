с.Териберка

3 июня – 13.00

В селе Териберка пройдёт областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области. Праздник является кульминационным мероприятием областной культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!». Гостей ждет насыщенная и интересная культурная программа. Мероприятия пройдут с 12 до 18 часов на пяти площадках. На центральной площади села развернутся ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли. Студенты учреждений среднего профессионального образования Мурманской области по кулинарному искусству на выставке «Вкус Арктики» удивят северян кулинарными изделиями и проведут мастер-классы.

В рамках праздника состоятся показательные выступления группы быстрого реагирования военнослужащих, клубов военно-исторической реконструкции, презентации традиционных саамских игр и проекта «Новая глава» (мобильная библиотека Териберка – Вардё). На молодёжной дискотеке выступит группа «Колотый лед» из г. Мурманска. Для маленьких гостей праздника Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Мурманская областная детско-юношеская библиотека подготовили познавательно-развлекательную программу «Когда на планете хозяева дети», Мурманский областной театр кукол подарит детям спектакль «Королевские зайцы», а Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «Притяжение Севера».

Мурманские автосалоны «Автомаркет» и «Форд Центр Мурманск» представят новинки внедорожников и проведут тест-драйв. Патнрер праздника КолАтомЭнергоСбыт» проведет акцию по замене старых ламп накаливания на новые светодиодные лампы. Кульминацией праздника станет концерт «Славься, Мурманская область!», в котором примут участие хореографические, вокальные и фольклорные коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Кольского, Кировского и Ловозерского районов. Концертная программа завершится грандиозным флеш-мобом и запуском шаров.

с.Териберка, центральная площадь посёлка.

г.Кировск

1-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

ЗАТО г.Североморск

1 июня – 12.00

Артисты дворца «Строитель» устроят праздник в честь Дня защиты детей. Приглашаются все желающие.

ЗАТО г.Североморск, ул.Адмирала Падорина, 2. ДК «Строитель».

г.Мурманск

1 июня – 9.45

В Международный день защиты детей и первый день летних каникул, в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт игровая развлекательная программа, посвященная открытию первой смены летних оздоровительных лагерей. Ребята из детского оздоровительного лагеря при мурманской средней общеобразовательной школе № 1 примут участие в веселых играх и конкурсах, ответят на вопросы викторин и потанцуют.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

1 июня – 11.15

В Международный день защиты детей и первый день летних каникул, областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает юных северян на праздник «Всех главней на свете дети!». На игровых площадках ребята исполнят любимые мелодии из мультфильмов, встретятся с обитателями юннатского кружка – различными птицами, рыбами, черепахами и попугаями Тимошей и Габриэлем, отгадают кадры из известных мультипликационных фильмов, найдут решения сложным головоломкам и ребусам, а также продемонстрируют спортивные навыки. Участники цирка «Комплимент» обучат детей цирковым фокусам и балансировке на катушках, а в Мастерской веселого настроения школьники вырежут из бумаги цветы и украсят ими игровые площадки.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

1 июня – 12.00

В фестивальном зале областного дворца гостей праздника ждёт развлекательная программа с песнями, танцами, играми и выступлениями творческих коллективов Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Юных мурманчан с Международным днём защиты детей поздравит Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Семенович Коган.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

1 июня - 16.00

В выставочном зале Мурманского областного художественного музея состоится открытие персональной выставки петербургского художника Юрия Люкшина «Коты для умножения доброты». В экспозиции будет представлено 34 работы, в том числе из больших авторских серий «Русские коты» и «Коты Малевича».

Серия «Русские коты» создана в технике гуаши, темперы и аппликации тканью и была с успехом экспонирована на однодневной выставке в Государственном Эрмитаже в 2001 году. Серия «Коты Малевича» появилась в конце 2001 года. Буйство цвета и лаконичная новаторская форма Казимира Малевича вдохновили Юрия Люкшина на создание веселых, забавных котов. Выставка будет работать до 24 сентября 2017 года.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Выставочный зал Мурманского областного художественного музея, 2-й этаж.

2 июня - 11.00

Для ребят из летнего оздоровительного лагеря при мурманской средней общеобразовательной школе № 21 пройдет познавательно-игровая программа «Там, на неведомых дорожках…», посвященная Году экологии в России.

Мурманские школьники вместе с ведущими вспомнят русские народные и литературные сказки, преодолеют всевозможные сказочные испытания, разгадают хитрые ребусы и головоломки, окунутся в волшебный мир флоры и фауны, который так богато представлен в народном творчестве.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

2 июня - 17.00

В выставочном зале Мурманского областного художественного музея откроется выставка «Лес» норвежского фотографа Пера Бернтсена. В экспозиции будет представлено около 40 фоторабот, посвящённых красоте таёжного ландшафта Финляндии, Швеции, Норвегии и России.

Идея фотопроекта родилась в 2009 году, когда Пер Бернтсен отправился в путешествие на машине из Киркенеса в Осло. Несмотря на то, что идея появилась внезапно, его реализация заняла некоторое время – полевые съемки велись на протяжении летних сезонов 2013 – 2015 гг.

География проекта охватывает территорию приблизительно четыреста на пятьсот километров и находится полностью в пределах Сапми - малонаселенной территории, принадлежавшей саамам до прихода четырех наций.

На торжественном открытии выставки будет присутствовать автор. Выставка будет работать до 25 июня 2017 года.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Выставочный зал Мурманского областного художественного музея, 2-й этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Мурманск глазами особых людей»; «Вместе дружная семья»; «Слов русских золотая россыпь»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере»; фотовыставка работ участников фотоконкурса «Север и велосипед» и церемония награждения победителей.

1-18 июня – 11.00

Информационная акция ко Дню России «Люблю тебя, Россия!». В программе – мероприятия различного формата для читателей всех возрастов.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Звездные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Телевизионная кухня»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Элисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье»; «Пионерии - 95 лет!»; мини-выставка, посвящённая трудовой деятельности заслуженного врача РСФСР, хирурга Василия Александровича Цвинева, приуроченная ко Дню медицинского работника.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древо жизни»; «Шерстяное тепло»; «Мои встречи с художественным музеем»; выставка книг и публикаций, посвященных реставрации; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура».

1 июня – 11.00

Начало работы мини-выставки, посвящённой Марку Шагалу, из коллекции «Дар Нади Леже». Выставка будет работать до 9 июля.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

1 июня – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. 18+

2 июня – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях. Лопе де Вега. 12+

3 июня – 19.00

«Соседки». Трагикомедия по пьесе Ж.Франко. 12+

4 июня – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

4 июня – 19.00

«О любви...». Музыкально-поэтический спектакль. Малая сцена. 12+

7 июня – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

7 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

8 июня – 12.00

«Осторожно: дети!». Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. А. Богачёва. 6+

8 июня – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях. Р. Нэш. 16+

9 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в 2-х действиях. В. Лифшиц. 0+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня - 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях. Ч. Айтматов. 12+

11 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

11 июня – 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в двух действиях. М. Камолетти. 18+

14 июня – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачев. 6+

14 июня – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

15 июня – 12.00

«Бременские музыканты». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. 6+

15 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясов. 16+

16 июня - 19.00

«...Будем жить как боги?...». Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

17 и 18 июня – 12.00

Школьники станут первыми зрителями новой музыкальной сказки «Зачарованное царство». Премьера спектакля.

17 июня - 19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

18 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в 2-х действиях. В. Лифшиц. 0+

18 июня – 19.00

«Цилиндр». Комедия. Эдуардо Де Филиппо. Малая сцена. 16+

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

1 июня - с 11.00-15.00

В центральном холле областной детско-юношеской библиотеки пройдёт акция «Мир глазами детей», приуроченная к Международному дню защиты детей. Цель акции – предоставить детям и подросткам возможность высказать свое мнение об окружающем мире, передать эмоциональное отношение к происходящему вокруг, а также обратить внимание взрослых на детские проблемы.

Юные читатели и их родители поучаствуют в создании коллективной книги «Мир глазами детей», оформят плакат «Да здравствует детство!», выскажут свое мнение в опросе «Мир – это…!», проявят себя на творческой площадке. Самые активные участники акции получат подарки.

6 июня – 11.00

В Пушкинский день на Аллее писателей перед зданием библиотеки будет дан старт летним чтениям «Лето с книгой – 2017». В нём примут участие как дошкольники, так и отряды детских оздоровительных лагерей от начальных классов до среднего школьного возраста. Также состоится ряд мероприятий, посвященных жизни и творчеству великого русского поэта. Комплекс мероприятий посвящен Году экологии в России и вопросам безопасного поведения детей в сети Интернет, дома и на улице.

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Твое здоровье - в твоих руках».

1 июня – 16.00

Открытие выставки «Коты для умножения доброты». На выставке представлены работы Юрия Люкшина, мастера из Санкт-Петербурга, заслуженного художника России, почётного члена Российской академии художеств. Выставка продлится до 24 сентября.

2 июня - 17.00

Откроется выставка «Лес» норвежского фотографа Пера Бернтсена. В экспозиции будет представлено около 40 фоторабот, посвящённых красоте таёжного ландшафта Финляндии, Швеции, Норвегии и России. На торжественном открытии выставки будет присутствовать автор. Выставка будет работать до 25 июня 2017 года.

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты экспозиции: выставка «Взмах шёлковых крыльев», посвященная 10-летию клуба «Махаон».